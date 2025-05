Löst Wirtz-Absage eine Transferoffensive der Bayern aus?

1/7 Der FC Bayern um Sportvorstand Max Eberl ist auf der Suche nach einem neuen Starspieler für die Offensive. Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts Bayern sucht Alternativen für Offensive nach Wirtz' Entscheidung für Liverpool

Drei Spieler sind jetzt auf dem Zettel der Münchner

Julian Sigrist Redaktor Sport

«Wenn ich einen Traum haben darf, dann würde ich sagen, dass Florian Wirtz zum FC Bayern muss», sagte Ehrenpräsident Uli Hoeness (73) vor rund drei Monaten. Dieser Traum dürfte nun zerplatzt sein. Am letzten Freitag berichtete Transfer-Insider Fabrizio Romano, dass sich der 22-Jährige für Liverpool und gegen Bayern entschieden habe.

Die Münchner sind deshalb fleissig auf der Suche nach einer Alternative für die Offensive. Gleich mehrere Namen werden darum jetzt heiss gehandelt.

Bereits feststehen soll: Einen Zehner will der deutsche Rekordmeister nicht verpflichten – nur für Wirtz hätte man eine Ausnahme gemacht. So soll auch ein Transfer von Xavi Simons (22, RB Leipzig) oder Eberechi Eze (26, Crystal Palace), mit denen die Münchner zuletzt in Verbindung gebracht wurden, vom Tisch sein. Stattdessen konzentriert sich die Suche vor allem auf einen neuen Starspieler für den linken Flügel.

Drei Spieler auf der Liste

Dabei hat der deutsche Rekordmeister drei Spieler konkret im Visier. Einer davon ist laut «Sky» Liverpools Cody Gakpo. Ein wichtiger Grund dafür soll die Flexibilität des 26-Jährigen sein. Neben dem linken Flügel kann Gakpo auch im Sturm eingesetzt werden. So könnte er gleichzeitig als ein möglicher Backup für Harry Kane (31) dienen. Der Niederländer hat bei den Reds noch einen Vertrag bis 2028 und wäre wohl ab rund 50 Millionen Franken zu haben.

Bereits weiter soll der deutsche Rekordmeister bei Kaoru Mitoma (28) sein. Laut der «Bild» haben sie bereits Gespräche mit den Beratern des Japaners geführt. In denen soll den Münchnern signalisiert worden sein, dass sich der Spieler einen Wechsel gut vorstellen kann. Auch Mitoma, der bei Brighton noch bis 2027 unter Vertrag steht, würde die Bayern etwa 50 Millionen kosten.

Bayern auf Abgang angewiesen

Deutlich teurer würde ein Transfer von Rafael Leao werden. Der Marktwert des 25-Jährigen beläuft sich laut «Transfermarkt» auf 75 Millionen. Die Forderungen von Milan sollen sich allerdings auf über 80 Millionen belaufen. Dass der Portugiese die Rossoneri verlässt, ist nach dem Verpassen des europäischen Geschäfts durchaus realistisch. Konkurrenz soll es aber von Atlético Madrid und Arsenal geben.

Bevor die Bayern aber überhaupt einen neuen Flügelspieler holen, muss ein anderer gehen. Am wahrscheinlichsten ist ein Abgang von Leroy Sané (29) und Kingsley Coman (29). Der Vertrag von Sané läuft im Sommer aus. Nachdem es zunächst nach einer Verlängerung aussah, sind die Verhandlungen zuletzt ins Stocken gekommen. Coman dürfte die Münchner bei einem Angebot von 30 Millionen verlassen. Gerüchte gab es zuletzt um einen Wechsel zu Arsenal oder nach Saudi-Arabien.

