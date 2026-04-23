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Verona-Spieler liefert sich Schlägerei mit Fan
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Nach Niederlage gegen Milan:Verona-Spieler liefert sich Schlägerei mit Fan

«Ich habe versagt»
Serie-A-Profi entschuldigt sich für Prügel-Attacke auf Fan

Der Serie-A-Profi und Bundesliga-Leihgabe Gift Orban entschuldigt sich auf den sozialen Medien für seine Prügelei mit einem Fan. Dieser bat den Stürmer um ein Foto und ein Autogramm, was der 23-Jährige verweigerte. Danach eskalierte die Situation.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Verona-Stürmer Gift Orban entschuldigt sich für seinen Ausraster.
Foto: IMAGO/SOPA Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Hellas-Verona-Stürmer Gift Orban prügelt sich nach Niederlage mit Fan auf Strasse
  • Fan schlug auf sein Auto, Orban verlor die Fassung und entschuldigte sich danach
  • Verona 10 Punkte Rückstand auf Klassenerhalt, Orban erzielte 7 Tore diese Saison
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Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Gift Orban sorgte am vergangenen Wochenende im wahrsten Sinne für Schlagzeilen. Nach der Niederlage von Hellas Verona gegen Milan kursierte ein Video, in dem man den Stürmer sieht, wie er sich auf offener Strasse mit einem Fan prügelte.

Der von Hoffenheim verliehene Orban soll einem Fan ein Selfie und ein Autogramm verweigert haben. Diese schlug daraufhin auf sein Auto, was den Nigerianer zum Ausrasten brachte. In der Zwischenzeit hat sich der 23-Jährige für die Prügelei entschuldigt.

Mit Verona im Abstiegskampf

Auf Instagram schrieb Orban: «Ich möchte mich aufrichtig bei allen Fans für mein Verhalten entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich diejenigen ignoriert habe, die mich um Fotos und Autogramme baten. Ihr verdient Respekt und ich habe in diesem Moment versagt. Ich bedauere auch zutiefst meine darauffolgende Reaktion: Es gibt keine Entschuldigung dafür, die Fassung verloren zu haben, und ich übernehme die volle Verantwortung.»

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Weiter erläuterte er, dass er fest entschlossen sei, aus diesem Fehler zu lernen und es besser zu machen. Die Fans seien ein wesentlicher Bestandteil des Klubs und er schätze die Leidenschaft und Treue, die jeden Tag gezeigt werde. «Ich werde hart daran arbeiten, euer Vertrauen zurückzugewinnen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung. Ich werde weiterhin alles für den Verein geben, jedes Mal, wenn ich den Platz betrete», so Orban.

Ob der Stürmer für das abstiegsgefährdete Verona nochmals auf dem Feld steht, ist indes noch nicht klar – der Klub behält sich weitere Sanktionen vor. Fünf Spiele vor dem Saisonende haben die Norditaliener zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Orban schoss sieben Tore und lieferte drei Assists. Sein letztes Tor liegt jedoch bereits etwas zurück. Ende Januar schoss er bei der 1:3-Niederlage gegen Udinese das einzige Tor für Verona.

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Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
33
49
78
2
AC Mailand
AC Mailand
33
21
66
3
SSC Neapel
SSC Neapel
33
15
66
4
Juventus Turin
Juventus Turin
33
28
63
5
Como 1907
Como 1907
33
29
58
6
AS Rom
AS Rom
33
17
58
7
Atalanta BC
Atalanta BC
33
16
54
8
Bologna FC
Bologna FC
33
3
48
9
Lazio Rom
Lazio Rom
33
4
47
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
33
-3
45
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
33
-5
43
12
FC Turin
FC Turin
33
-17
40
13
Genua CFC
Genua CFC
33
-6
39
14
Parma Calcio
Parma Calcio
33
-16
39
15
AC Florenz
AC Florenz
33
-7
36
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
33
-14
33
17
US Cremonese
US Cremonese
33
-21
28
18
US Lecce
US Lecce
33
-24
28
19
Hellas Verona
Hellas Verona
33
-33
18
20
Pisa SC
Pisa SC
33
-36
18
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Conference League Qualifikation
Abstieg
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