Der Serie-A-Profi und Bundesliga-Leihgabe Gift Orban entschuldigt sich auf den sozialen Medien für seine Prügelei mit einem Fan. Dieser bat den Stürmer um ein Foto und ein Autogramm, was der 23-Jährige verweigerte. Danach eskalierte die Situation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hellas-Verona-Stürmer Gift Orban prügelt sich nach Niederlage mit Fan auf Strasse

Fan schlug auf sein Auto, Orban verlor die Fassung und entschuldigte sich danach

Verona 10 Punkte Rückstand auf Klassenerhalt, Orban erzielte 7 Tore diese Saison War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andri Bäggli Redaktion Sport

Gift Orban sorgte am vergangenen Wochenende im wahrsten Sinne für Schlagzeilen. Nach der Niederlage von Hellas Verona gegen Milan kursierte ein Video, in dem man den Stürmer sieht, wie er sich auf offener Strasse mit einem Fan prügelte.

Der von Hoffenheim verliehene Orban soll einem Fan ein Selfie und ein Autogramm verweigert haben. Diese schlug daraufhin auf sein Auto, was den Nigerianer zum Ausrasten brachte. In der Zwischenzeit hat sich der 23-Jährige für die Prügelei entschuldigt.

Mit Verona im Abstiegskampf

Auf Instagram schrieb Orban: «Ich möchte mich aufrichtig bei allen Fans für mein Verhalten entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich diejenigen ignoriert habe, die mich um Fotos und Autogramme baten. Ihr verdient Respekt und ich habe in diesem Moment versagt. Ich bedauere auch zutiefst meine darauffolgende Reaktion: Es gibt keine Entschuldigung dafür, die Fassung verloren zu haben, und ich übernehme die volle Verantwortung.»

Weiter erläuterte er, dass er fest entschlossen sei, aus diesem Fehler zu lernen und es besser zu machen. Die Fans seien ein wesentlicher Bestandteil des Klubs und er schätze die Leidenschaft und Treue, die jeden Tag gezeigt werde. «Ich werde hart daran arbeiten, euer Vertrauen zurückzugewinnen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung. Ich werde weiterhin alles für den Verein geben, jedes Mal, wenn ich den Platz betrete», so Orban.

Ob der Stürmer für das abstiegsgefährdete Verona nochmals auf dem Feld steht, ist indes noch nicht klar – der Klub behält sich weitere Sanktionen vor. Fünf Spiele vor dem Saisonende haben die Norditaliener zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Orban schoss sieben Tore und lieferte drei Assists. Sein letztes Tor liegt jedoch bereits etwas zurück. Ende Januar schoss er bei der 1:3-Niederlage gegen Udinese das einzige Tor für Verona.

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