Im Hotelzimmer von Milan-Stürmer Niclas Füllkrug in Mailand wurde eingebrochen. Es sollen Gegenstände im Wert einer halben Million Euro entwendet worden sein.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Schock für Milan-Neuzugang Niclas Füllkrug: In seinem Hotelzimmer wurde veingebrochen.

Der deutsche Nationalstürmer befindet sich nach seinem Winterwechsel nach Mailand immer noch auf Wohnungssuche und wohnt deshalb im Hotel Meliá in der Nähe des Messegeländes.

Am Samstagmorgen bemerkte Füllkrug den Diebstahl mehrerer Wertgegenstände. Die «Gazzetta dello Sport» und «Bild» sprechen von Schmuck und Uhren im Wert von fast 500'000 Euro. Milan-Sportchef Igli Tare hat den Einbruch gegenüber «Bild» bestätigt.

Der Einbruch soll am Mittwoch oder Donnerstag stattgefunden haben, als Füllkrug mit der AC Milan für das Auswärtsspiel in Como (3:1) unterwegs war. Die Spurensicherung war vor Ort, die Ermittlungen laufen.

Immerhin: Trotz Berichten, dass sich der Spieler in der Partie gegen die Fiorentina den Zeh gebrochen haben soll, stand er in Como bereits vier Tage später wieder auf dem Platz.