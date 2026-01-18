DE
FR
Abonnieren

Halbe Million Euro futsch
Einbruch bei Milan-Stürmer Niclas Füllkrug

Im Hotelzimmer von Milan-Stürmer Niclas Füllkrug in Mailand wurde eingebrochen. Es sollen Gegenstände im Wert einer halben Million Euro entwendet worden sein.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
Bei Milan-Stürmer Niclas Füllkrug wurde eingebrochen.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Schock für Milan-Neuzugang Niclas Füllkrug: In seinem Hotelzimmer wurde veingebrochen.

Der deutsche Nationalstürmer befindet sich nach seinem Winterwechsel nach Mailand immer noch auf Wohnungssuche und wohnt deshalb im Hotel Meliá in der Nähe des Messegeländes. 

Am Samstagmorgen bemerkte Füllkrug den Diebstahl mehrerer Wertgegenstände. Die «Gazzetta dello Sport» und «Bild» sprechen von Schmuck und Uhren im Wert von fast 500'000 Euro. Milan-Sportchef Igli Tare hat den Einbruch gegenüber «Bild» bestätigt. 

Mehr internationaler Fussball
Fiorentina trauert um Präsident Rocco Commisso
Mit 76 Jahren verstorben
Fiorentina trauert um Präsident Rocco Commisso
Manchester City schnappt Bayern umworbenen Verteidiger weg
Transfer-News
Wechsel innerhalb Englands
Manchester City schnappt Bayern umworbenen Verteidiger weg

Der Einbruch soll am Mittwoch oder Donnerstag stattgefunden haben, als Füllkrug mit der AC Milan für das Auswärtsspiel in Como (3:1) unterwegs war. Die Spurensicherung war vor Ort, die Ermittlungen laufen. 

Immerhin: Trotz Berichten, dass sich der Spieler in der Partie gegen die Fiorentina den Zeh gebrochen haben soll, stand er in Como bereits vier Tage später wieder auf dem Platz. 

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
21
27
49
2
AC Mailand
AC Mailand
20
17
43
3
SSC Neapel
SSC Neapel
21
14
43
4
Juventus Turin
Juventus Turin
21
15
39
5
AS Rom
AS Rom
20
12
39
6
Como 1907
Como 1907
20
12
34
7
Atalanta BC
Atalanta BC
21
6
32
8
Bologna FC
Bologna FC
20
7
30
9
Lazio Rom
Lazio Rom
20
5
28
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
21
-11
26
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
21
-5
23
12
FC Turin
FC Turin
20
-11
23
13
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
21
-8
22
14
US Cremonese
US Cremonese
20
-8
22
15
Parma Calcio
Parma Calcio
20
-8
22
16
Genua CFC
Genua CFC
20
-7
19
17
US Lecce
US Lecce
20
-15
17
18
AC Florenz
AC Florenz
20
-10
14
19
Pisa SC
Pisa SC
21
-15
14
20
Hellas Verona
Hellas Verona
20
-17
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
AC Milan
AC Milan
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        AC Milan
        AC Milan