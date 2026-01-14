DE
FR
Abonnieren

Verletzungsmisere geht weiter
Milan-Neuzugang Füllkrug fällt wochenlang aus

Pech für Niclas Füllkrug: Der deutsche Stürmer hat sich schon in seinem dritten Spiel für Milan verletzt.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Kommentieren
1/4
Milans Niclas Füllkrug hat sich den Zeh gebrochen und wird zwei bis vier Wochen ausfallen.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Verletzungspech bei Niclas Füllkrug (32): Der deutsche Nationalspieler hat sich italienischen Medienberichten zufolge den Zeh gebrochen und soll zwei bis vier Wochen ausfallen. Der Stürmer wechselte erst am 2. Januar auf Leihbasis von West Ham nach Mailand. In London erhielt der Deutsche nur wenig Spielpraxis – auch weil er schon in den anderthalb Jahren bei den Hammers über 200 Tage verletzt ausfiel.

Nun hat er sich bei seinem dritten Einsatz für Milan gegen die Fiorentina (1:1) am Sonntag erneut verletzt. Er wurde in Florenz nach 60 Minuten beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Er wird mindestens die Spiele gegen Como (15. Januar) und Lecce (18. Januar) verpassen. Laut der «Gazzetta dello Sport» wurde der Zeh am Dienstagmorgen operiert.

Füllkrug wollte durch seinen Wechsel hinsichtlich der WM im Sommer zu mehr Spielpraxis kommen. Nun wirft ihn der Bruch just in dem Moment, als er erstmals in der Milan-Startelf steht, ein weiteres Mal zurück. 

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
19
25
43
2
AC Mailand
AC Mailand
19
15
40
3
Juventus Turin
Juventus Turin
20
16
39
4
SSC Neapel
SSC Neapel
19
13
39
5
AS Rom
AS Rom
20
12
39
6
Como 1907
Como 1907
19
14
34
7
Atalanta BC
Atalanta BC
20
6
31
8
Lazio Rom
Lazio Rom
20
5
28
9
Bologna FC
Bologna FC
19
6
27
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
20
-10
26
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
20
-4
23
12
FC Turin
FC Turin
20
-11
23
13
US Cremonese
US Cremonese
20
-8
22
14
Parma Calcio
Parma Calcio
19
-8
21
15
Genua CFC
Genua CFC
20
-7
19
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
20
-9
19
17
US Lecce
US Lecce
19
-14
17
18
AC Florenz
AC Florenz
20
-10
14
19
Pisa SC
Pisa SC
20
-15
13
20
Hellas Verona
Hellas Verona
19
-16
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Werder Bremen
Werder Bremen
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
AC Milan
AC Milan
AC Florenz
AC Florenz
Como
Como
Deutschland
Deutschland
US Lecce
US Lecce
West Ham United
West Ham United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Werder Bremen
        Werder Bremen
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        AC Milan
        AC Milan
        AC Florenz
        AC Florenz
        Como
        Como
        Deutschland
        Deutschland
        US Lecce
        US Lecce
        West Ham United
        West Ham United