Verletzungspech bei Niclas Füllkrug (32): Der deutsche Nationalspieler hat sich italienischen Medienberichten zufolge den Zeh gebrochen und soll zwei bis vier Wochen ausfallen. Der Stürmer wechselte erst am 2. Januar auf Leihbasis von West Ham nach Mailand. In London erhielt der Deutsche nur wenig Spielpraxis – auch weil er schon in den anderthalb Jahren bei den Hammers über 200 Tage verletzt ausfiel.
Nun hat er sich bei seinem dritten Einsatz für Milan gegen die Fiorentina (1:1) am Sonntag erneut verletzt. Er wurde in Florenz nach 60 Minuten beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Er wird mindestens die Spiele gegen Como (15. Januar) und Lecce (18. Januar) verpassen. Laut der «Gazzetta dello Sport» wurde der Zeh am Dienstagmorgen operiert.
Füllkrug wollte durch seinen Wechsel hinsichtlich der WM im Sommer zu mehr Spielpraxis kommen. Nun wirft ihn der Bruch just in dem Moment, als er erstmals in der Milan-Startelf steht, ein weiteres Mal zurück.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
19
25
43
2
AC Mailand
19
15
40
3
Juventus Turin
20
16
39
4
SSC Neapel
19
13
39
5
AS Rom
20
12
39
6
Como 1907
19
14
34
7
Atalanta BC
20
6
31
8
Lazio Rom
20
5
28
9
Bologna FC
19
6
27
10
Udinese Calcio
20
-10
26
11
Sassuolo Calcio
20
-4
23
12
FC Turin
20
-11
23
13
US Cremonese
20
-8
22
14
Parma Calcio
19
-8
21
15
Genua CFC
20
-7
19
16
Cagliari Calcio
20
-9
19
17
US Lecce
19
-14
17
18
AC Florenz
20
-10
14
19
Pisa SC
20
-15
13
20
Hellas Verona
19
-16
13