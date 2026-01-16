Manchester City schnappt Bayern umworbenen Verteidiger weg

Der englische Nationalspieler Marc Guéhi (25) wechselt innerhalb der Premier League – was für die Bayern bedeutet: Sie gehen in diesem Transferpoker leer aus.
Den Captain von Crystal Palace zieht es ein halbes Jahr vor Vertragsende zu Manchester City. Dies berichtet unter anderem Transferinsider Fabrizio Romano.
Laut den Sky-Journalisten Patrick Berger und Florian Plettenberg findet der Medizincheck in den kommenden Tagen statt und Guéhi wird am Samstag beim Auswärtsmatch gegen Granit Xhakas Sunderland bereits nicht mehr Teil des Crystal-Palace-Kaders sein.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7