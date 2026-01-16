Manchester City schnappt Bayern umworbenen Verteidiger weg

Nachdem am Freitag herauskam, dass Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, ist nun auch die Zukunft von Marc Guéhi geklärt. Er verlässt die Eagles per sofort.

Der englische Nationalspieler Marc Guéhi (25) wechselt innerhalb der Premier League – was für die Bayern bedeutet: Sie gehen in diesem Transferpoker leer aus.

Den Captain von Crystal Palace zieht es ein halbes Jahr vor Vertragsende zu Manchester City. Dies berichtet unter anderem Transferinsider Fabrizio Romano.

Laut den Sky-Journalisten Patrick Berger und Florian Plettenberg findet der Medizincheck in den kommenden Tagen statt und Guéhi wird am Samstag beim Auswärtsmatch gegen Granit Xhakas Sunderland bereits nicht mehr Teil des Crystal-Palace-Kaders sein.

