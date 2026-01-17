Ramona BieriRedaktorin Sport
Die AC Fiorentina trauert um ihren Präsidenten Rocco Commisso. Wie der Klub mitteilt, ist er nach längerer Krankheit im Alter von 76 Jahren verstorben.
«Seine Liebe zur Fiorentina war das schönste Geschenk, das er sich je machte», heisst es in einem Nachruf auf der Vereinshomepage. Commisso hatte den Klub 2019 übernommen. Er hinterlässt eine Ehefrau, mit der er über 50 Jahre verheiratet war, und zwei Kinder.
