Mit 76 Jahren verstorben
Fiorentina trauert um Präsident Rocco Commisso

Nach längerer Krankheit ist Rocco Commisso verstorben. Der Präsident des Serie-A-Klubs AC Fiorentina wurde 76 Jahre alt.
Publiziert: 10:35 Uhr
Rocco Commisso wurde 76 Jahre alt.
Foto: imago images / Pacific Press Agency
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Die AC Fiorentina trauert um ihren Präsidenten Rocco Commisso. Wie der Klub mitteilt, ist er nach längerer Krankheit im Alter von 76 Jahren verstorben.

«Seine Liebe zur Fiorentina war das schönste Geschenk, das er sich je machte», heisst es in einem Nachruf auf der Vereinshomepage. Commisso hatte den Klub 2019 übernommen. Er hinterlässt eine Ehefrau, mit der er über 50 Jahre verheiratet war, und zwei Kinder.

