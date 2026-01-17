Nach längerer Krankheit ist Rocco Commisso verstorben. Der Präsident des Serie-A-Klubs AC Fiorentina wurde 76 Jahre alt.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die AC Fiorentina trauert um ihren Präsidenten Rocco Commisso. Wie der Klub mitteilt, ist er nach längerer Krankheit im Alter von 76 Jahren verstorben.

«Seine Liebe zur Fiorentina war das schönste Geschenk, das er sich je machte», heisst es in einem Nachruf auf der Vereinshomepage. Commisso hatte den Klub 2019 übernommen. Er hinterlässt eine Ehefrau, mit der er über 50 Jahre verheiratet war, und zwei Kinder.