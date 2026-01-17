DE
Die besten Talent-Schmieden der Welt
Spanien dominiert – Defizite bei deutschen Top-Klubs

Wo werden die Stars von morgen geformt? Wer in Spanien ausgebildet wird, hat gute Chancen, später in einer Top‑5‑Liga Europas zu spielen.
Publiziert: vor 13 Minuten
Barcelona-Superstar Lamine Yamal ist ein La-Masia-Produkt.
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Wer nach berühmten Fussballakademien fragt, erhält womöglich sehr häufig «La Masia» als Antwort – und das nicht ohne Grund. Das CIES Football Observatory mit Sitz in Neuenburg hats genau wissen wollen und die Ausbildungsvereine unter die Lupe genommen. Das Resultat: In allen drei untersuchten Statistiken 2025/26 findet sich der FC Barcelona unter den Top 3 – als einzige Institution.

Ausgewertet wurden alle Spieler, die in dieser Saison (Stichtag: 12. Januar 2026) in einer der fünf grossen europäischen Ligen zum Einsatz kamen. Als Ausbildungsklub gilt dabei jener Verein, bei dem der heutige Profi-Kicker im Alter zwischen 15 und 21 Jahren mindestens drei Jahre lang aufs knallharte Fussballgeschäft vorbereitet wurde.

Insgesamt 40 Spieler, die in der Saison 2025/26 in Spanien, England, Italien, Deutschland oder Frankreich auf dem Platz standen, durchliefen ihre Jugendzeit in La Masia. Das ist der höchste Wert aller Ausbildungsvereine.

Zehn dieser Spieler trugen in der laufenden Spielzeit das Trikot der Katalanen. In dieser Kategorie (nur Klubs der Top-5-Ligen Europas) weisen lediglich die Ligakonkurrenten Real Sociedad (15) und Athletic Bilbao (12) noch höhere Zahlen auf.

Spanien gibt bezüglich Ausbildung ganz schön den Tarif durch. Denn auch bei den Einsatzminuten der ausgebildeten Spieler thront ein LaLiga-Klub ganz zuoberst – es sind die Königlichen von Real Madrid, die Barcelona und Stade Rennes aus der Ligue 1 auf die Plätze zwei und drei verweisen.

Die CIES-Auswertungen zeigen jedoch auch Defizite auf. So sucht man einen Bundesligisten oder eine Serie-A-Mannschaft in den Top 10 der eingesetzten Spieler in einer europäischen Top-5-Liga vergeblich.

Bayern München und Borussia Dortmund, derzeit in der Bundesliga auf den Rängen eins und zwei klassiert, verpassen in allen drei Kategorien den Sprung unter die zehn besten Ausbildungsvereine.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
17
53
47
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
17
17
36
3
RB Leipzig
RB Leipzig
16
13
32
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
17
7
32
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
16
13
30
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
16
10
29
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
18
-1
27
8
SC Freiburg
SC Freiburg
17
-2
23
9
Union Berlin
Union Berlin
17
-3
23
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
17
-6
19
11
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
17
-11
18
12
Werder Bremen
Werder Bremen
17
-13
18
13
1. FC Köln
1. FC Köln
17
-4
17
14
Hamburger SV
Hamburger SV
16
-10
16
15
FC Augsburg
FC Augsburg
17
-15
15
16
FSV Mainz
FSV Mainz
17
-12
12
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
16
-14
12
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
17
-22
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Chelsea
Chelsea
Manchester United
Manchester United
Manchester City
Manchester City
Arsenal
Arsenal
Liverpool
Liverpool
Premier League
Premier League
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Real Sociedad
Stade Rennes
Stade Rennes
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Ligue 1
Real Madrid
Real Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
LaLiga
LaLiga
FC Bayern München
FC Bayern München
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bundesliga
Bundesliga
Juventus Turin
Juventus Turin
Inter Mailand
Inter Mailand
AC Milan
AC Milan
Serie A
Serie A
