Wo werden die Stars von morgen geformt? Wer in Spanien ausgebildet wird, hat gute Chancen, später in einer Top‑5‑Liga Europas zu spielen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wer nach berühmten Fussballakademien fragt, erhält womöglich sehr häufig «La Masia» als Antwort – und das nicht ohne Grund. Das CIES Football Observatory mit Sitz in Neuenburg hats genau wissen wollen und die Ausbildungsvereine unter die Lupe genommen. Das Resultat: In allen drei untersuchten Statistiken 2025/26 findet sich der FC Barcelona unter den Top 3 – als einzige Institution.

Ausgewertet wurden alle Spieler, die in dieser Saison (Stichtag: 12. Januar 2026) in einer der fünf grossen europäischen Ligen zum Einsatz kamen. Als Ausbildungsklub gilt dabei jener Verein, bei dem der heutige Profi-Kicker im Alter zwischen 15 und 21 Jahren mindestens drei Jahre lang aufs knallharte Fussballgeschäft vorbereitet wurde.

Insgesamt 40 Spieler, die in der Saison 2025/26 in Spanien, England, Italien, Deutschland oder Frankreich auf dem Platz standen, durchliefen ihre Jugendzeit in La Masia. Das ist der höchste Wert aller Ausbildungsvereine.

Zehn dieser Spieler trugen in der laufenden Spielzeit das Trikot der Katalanen. In dieser Kategorie (nur Klubs der Top-5-Ligen Europas) weisen lediglich die Ligakonkurrenten Real Sociedad (15) und Athletic Bilbao (12) noch höhere Zahlen auf.

Spanien gibt bezüglich Ausbildung ganz schön den Tarif durch. Denn auch bei den Einsatzminuten der ausgebildeten Spieler thront ein LaLiga-Klub ganz zuoberst – es sind die Königlichen von Real Madrid, die Barcelona und Stade Rennes aus der Ligue 1 auf die Plätze zwei und drei verweisen.

Die CIES-Auswertungen zeigen jedoch auch Defizite auf. So sucht man einen Bundesligisten oder eine Serie-A-Mannschaft in den Top 10 der eingesetzten Spieler in einer europäischen Top-5-Liga vergeblich.

Bayern München und Borussia Dortmund, derzeit in der Bundesliga auf den Rängen eins und zwei klassiert, verpassen in allen drei Kategorien den Sprung unter die zehn besten Ausbildungsvereine.

