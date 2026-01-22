Schock für Milan-Neuzugang Niclas Füllkrug: In seinem Hotelzimmer wurde eingebrochen.
Der deutsche Nationalstürmer befindet sich nach seinem Winterwechsel nach Mailand immer noch auf Wohnungssuche und wohnt deshalb im Hotel Meliá in der Nähe des Messegeländes.
Am Samstagmorgen bemerkte Füllkrug den Diebstahl mehrerer Wertgegenstände. Die «Gazzetta dello Sport» und «Bild» sprechen von Schmuck und Uhren im Wert von fast 500'000 Euro. Milan-Sportchef Igli Tare hat den Einbruch gegenüber «Bild» bestätigt.
Der Einbruch soll am Mittwoch oder Donnerstag stattgefunden haben, als Füllkrug mit der AC Milan für das Auswärtsspiel in Como (3:1) unterwegs war. Die Spurensicherung war vor Ort, die Ermittlungen laufen.
Immerhin: Trotz Berichten, dass sich der Spieler in der Partie gegen die Fiorentina den Zeh gebrochen haben soll, stand er in Como bereits vier Tage später wieder auf dem Platz.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
21
27
49
2
AC Mailand
21
18
46
3
SSC Neapel
21
14
43
4
AS Rom
21
14
42
5
Juventus Turin
21
15
39
6
Como 1907
21
15
37
7
Atalanta BC
21
6
32
8
Bologna FC
21
6
30
9
Lazio Rom
21
2
28
10
Udinese Calcio
21
-11
26
11
Sassuolo Calcio
21
-5
23
12
US Cremonese
21
-8
23
13
Parma Calcio
21
-8
23
14
FC Turin
21
-13
23
15
Cagliari Calcio
21
-8
22
16
Genua CFC
21
-7
20
17
AC Florenz
21
-9
17
18
US Lecce
21
-16
17
19
Pisa SC
21
-15
14
20
Hellas Verona
21
-17
14