Halbe Million Euro futsch
Einbruch bei Milan-Stürmer Niclas Füllkrug

Im Hotelzimmer von Milan-Stürmer Niclas Füllkrug in Mailand wurde eingebrochen. Es sollen Gegenstände im Wert einer halben Million Euro entwendet worden sein.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Bei Milan-Stürmer Niclas Füllkrug wurde eingebrochen.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Schock für Milan-Neuzugang Niclas Füllkrug: In seinem Hotelzimmer wurde eingebrochen.

Der deutsche Nationalstürmer befindet sich nach seinem Winterwechsel nach Mailand immer noch auf Wohnungssuche und wohnt deshalb im Hotel Meliá in der Nähe des Messegeländes. 

Am Samstagmorgen bemerkte Füllkrug den Diebstahl mehrerer Wertgegenstände. Die «Gazzetta dello Sport» und «Bild» sprechen von Schmuck und Uhren im Wert von fast 500'000 Euro. Milan-Sportchef Igli Tare hat den Einbruch gegenüber «Bild» bestätigt. 

Der Einbruch soll am Mittwoch oder Donnerstag stattgefunden haben, als Füllkrug mit der AC Milan für das Auswärtsspiel in Como (3:1) unterwegs war. Die Spurensicherung war vor Ort, die Ermittlungen laufen. 

Immerhin: Trotz Berichten, dass sich der Spieler in der Partie gegen die Fiorentina den Zeh gebrochen haben soll, stand er in Como bereits vier Tage später wieder auf dem Platz. 

