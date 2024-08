1/5 Álvaro Morata und Ehefrau Alice Campello gehen fortan getrennte Wege.

Überraschende Nachricht von Álvaro Morata: Der Neuzugang der AC Milan hat in einer Instagram-Story erklärt, dass er und seine Frau Alice Campello kein Paar mehr sind. «Nach einer Zeit des Nachdenkens sind Alice und ich zu dem Entschluss gekommen, unsere Wege zu trennen.»

Die Nachricht kommt, angesichts der Harmonie, die das Paar vor allem in letzter Zeit immer wieder gezeigt hat, unerwartet. Campello sprang ihrem Mann zum Beispiel öffentlich zur Seite, als dieser während der EM in den spanischen Medien hart kritisiert worden war.

«Schwierigste Entscheidung meines Lebens»

Morata betont, dass es eine wunderbare Beziehung voller Respekt war und sie sich gegenseitig sehr geholfen haben. Aus ihrer Liebe sind vier Kinder entstanden, die laut Morata «zweifellos das Beste sind, was wir je gemacht haben.» Dem Stürmer ist es ein Anliegen, dass keine Geschichten erfunden werden, nur um kurzzeitig im Rampenlicht zu stehen. Es habe nie einen Mangel an Anerkennung gegeben, sondern einfach viele anhaltende Missverständnisse, die die Dinge nach und nach abgenutzt haben. «Alice wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und alles, was wir zusammen erlebt haben, war unglaublich und sehr lehrreich», so Morata.

Auch Campello meldet sich auf den sozialen Medien zu Wort und schreibt, dass es die schwierigste Entscheidung ihres Lebens war. Sie stellt klar, dass es weder andere Personen noch mangelnden Respekt gab. In den acht Jahren ihrer Beziehung habe Morata sich immer um sie gekümmert und sie respektiert.

Gerüchte über Untreue

Die Unternehmerin hat bereits ihr Instagram-Profilbild geändert, Morata aus ihren Kontakten entfernt und ihre Profilbeschreibung geändert. Sie erklärt, dass die Liebe nicht von einem Tag auf den anderen verschwunden sei, aber sie sich aufgrund der sich häufenden Missverständnisse gegenseitig nicht mehr guttaten. «Wir haben uns immer versprochen, uns nie zu verletzen oder toxisch zu werden», so Campello.

Erst vor wenigen Tagen hatte sie Gerüchte über eine Ehekrise und angebliche Untreue von Morata entschieden dementiert. Dass das Paar Fotos von ihren Social-Media-Profilen entfernt hatte, heizte die Spekulationen weiter an. Campello räumte mit den Gerüchten auf: «Álvaro ist der beste Mensch, den es gibt, und hat sich mir gegenüber immer korrekt verhalten.»

Die beiden lernten sich 2016 kennen, als Morata bereits einmal in Italien unter Vertrag stand. Der heute 29-Jährige spielte damals für Juventus Turin.

