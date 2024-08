Massnahme für den Premier-League-Titel? Arsenal-Trainer Arteta lässt seine Spieler beklauen

Arsenal ist nach zwei zweiten Plätzen in Serie heiss auf den 14-Premier-League-Titel in der Klubgeschichte. Dafür lässt sich Trainer Mikel Arteta spezielle Sachen einfallen. So hat er bei einem Abendessen seine Spieler beklauen lassen.