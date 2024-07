1/7 Riccardo Calafiori wird Bologna diesen Sommer wohl verlassen.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Sportlich läuft es derzeit für Ex-FCB-Spieler Riccardo Calafiori (22). Nachdem der italienische Nationalspieler an der EM im Gegensatz zur Mannschaft mit guten Leistungen gefallen hat, buhlen gemäss diversen Medienberichten Topklubs wie Juventus, Chelsea, Liverpool und Arsenal um den Bologna-Verteidiger. Zuletzt konkretisierte sich vor allem das Interesse von Arsenal. Calafiori soll dem Londoner Klub bereits zugesagt haben. Der Deal geriet in den vergangenen Tagen aber ins Stocken, da Bologna eine zu hohe Transfersumme fordere.

Seit Samstagabend soll der Wechsel nun perfekt sein – das beweist zumindest ein vermeintlicher TikTok-Post von Calafioris Ex-Freundin Benedetta Boeme. In diesem wird offensichtlich, dass es bei Calafiori privat nicht so gut läuft wie auf dem Rasen. Denn die Italienerin gibt zunächst die Trennung vom EM-Shootingstar bekannt. «Viele von euch haben gefragt, was in letzter Zeit in meinem Leben passiert ist. Das teile ich euch jetzt mit. Riccardo und ich sind im Moment nicht mehr zusammen», heisst es im Beitrag.

Video mit anderer Frau soll zu Trennung geführt haben

Sie brauche etwas Zeit, um die Ereignisse der letzten Tage zu verarbeiten. Zum vermeintlichen Beziehungs-Aus führte offenbar ein Video, das auf TikTok viral ging. In diesem ist Calafiori auf einer Party mit einer anderen Frau zu sehen. Mit Calafiori habe sie über das Video gesprochen, aber nicht die gewünschten Antworten erhalten. Die Trennung sei eine schwierige Entscheidung gewesen. «Keiner von uns wollte sie. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Ich kann nicht anders, als vor all dem davonlaufen zu wollen», so die Begründung.

Zum Abschluss ihres Posts lässt Boeme den Wechsel von Calafiori von Bologna zu Arsenal anklingen. «Ich wünsche ihm alles Gute für seinen Wechsel zu Arsenal. Er hat trotz allem meine volle Unterstützung», so der versöhnliche Wortlaut.

Boeme dementiert den Post auf Instagram

Auf Instagram reagiert Boeme nun auf den TikTok-Beitrag, der von ihr stammen soll. «Ich sehe mich gezwungen, schreiben zu müssen, dass ich kein TikTok-Profil habe!», so das italienische Model. Das Profil habe sich als sie ausgegeben und falsche Dinge verbreitet. Instagram sei ihr einziges Profil in den sozialen Medien, alle anderen Konten in ihrem Namen seien gefälscht. «Ich habe nie darüber gesprochen und werde es auch nie tun», stellt Boeme zu den Gerüchten um Calafiori klar.

Obwohl Boeme den Beitrag dementiert hat, hat sie inzwischen alle gemeinsamen Fotos mit Calafiori von ihrem Instagram-Konto gelöscht. Die beiden folgen sich auch nicht mehr gegenseitig auf der Social-Media-Plattform. Calafiori selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäussert.