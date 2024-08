1/7 Granit Xhaka hadert bei seiner Rückkehr nach London.

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Diese Rückkehr hat sich Granit Xhaka (31) anders vorgestellt. Im Rahmen eines Testspiels kehrte der Nati-Captain mit Bayer Leverkusen am Mittwoch nach London zurück und traf auf seinen Ex-Klub Arsenal.

Von den Heimfans wird Xhaka, der von 2016 bis 2023 das Trikot der Gunners trug, mit warmem Applaus in seinem alten Wohnzimmer empfangen. Es sollte jedoch der letzte positive Moment für den Schweizer bleiben.

Blass trotz Bestbesetzung

Denn seine Leverkusener kommen danach so richtig unter die Räder. Bereits zur Pause führt Arsenal mit 3:0, vor den Gegentoren unterlaufen dem Deutschen Meister teils haarsträubende Fehler. Am Ende setzt es eine 1:4-Packung ab.

Eine Pleite, die bei Trainer Xabi Alonso (42) Sorgenfalten auslösen dürfte. Denn die Werkself tritt in London fast in Bestbesetzung an. Ausserdem ist sie das nächste Kapitel einer bisher enttäuschenden Vorbereitung. Schon beim ersten Testspiel nach Rückkehr der EM-Fahrer gegen Lens gab es keinen Sieg (2:2). Auch da stand Xhaka in der Startelf.

Ähnliches Bild 2023

Oder ist es gar ein gutes Omen? Denn in der Saisonvorbereitung letztes Jahr sah es ähnlich aus. Leverkusen unterlag da dem SC Paderborn (1:2) und Real Sociedad (0:1). Um danach 51 Spiele in Folge ungeschlagen zu bleiben und das Double zu gewinnen.

Klar ist: Eine deutliche Leistungssteigerung ist nötig, will man an die Erfolge anknüpfen. Am 17. August startet für Bayer die Saison mit dem Supercup gegen Vizemeister Stuttgart.