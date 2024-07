1/11 Er spielte mit Chelsea gegen Granit Xhaka.

Er gewann zweimal die Premier League, wechselte einst für über 37 Millionen Franken zu Chelsea – und arbeitet nun auf der Baustelle: der dreifache englische Nationalspieler Danny Drinkwater. Am Montag lädt der 34-Jährige ein Foto von sich auf Instagram. Dabei ist er umgeben von Holzbrettern und Gerüsten. «Heute auf der Baustelle», schreibt er dazu. Später lädt er ein Video von sich hoch, wie er mit Arbeitskollegen im Firmenauto fährt. Lachend, mit dem Zmittag auf den Knien.

Kritik aber lässt nicht lange auf sich warten. «Verdammt noch mal, Danny, du hast den Tiefpunkt erreicht», schreibt ein Follower. Drinkwater reagiert öffentlich: «Benehmt euch. Ich liebe es, auf der Baustelle zu schuften! Das ist eine Entscheidung.»

Drinkwater verdiente einst 135'000 Franken pro Woche

Ob Drinkwater den Baustellenjob im Vollzeitpensum oder nur Teilzeit ausübt, ist unklar. Auf das Geld angewiesen ist Drinkwater wohl kaum. Zwischenzeitlich verdiente englischen Medienberichten zufolge gar über 135’000 Franken – pro Woche!

Trotz offenbar fürstlichem Lohn konnte Drinkwater nie an die Leistungen während seiner Zeit bei Leicester anknüpfen. Gleichzeitig flüchtet er sich in den Alkohol, wird mehrmals besoffen am Steuer erwischt. 2019 baut er unter Alkoholeinfluss gar einen Unfall mit Verletzten.

«Ich lebte im Zentrum von London, war alleine. Der einfachste Weg ist, einfach auszugehen und Spass zu haben, in eine Bar gehen und zu trinken. Am Ende des Tages löst man damit aber nichts. Man überspielt es nur», sagte Drinkwater im letzten Jahr.

Silvan Aegerter als Vorbild? Drinkwater ist übrigens nicht der erste Fussballer, der sich nach erfolgreicher Karriere eine etwas ungewohntere Stelle suchte. So entschied sich einst auch Ex-FCZ-Spieler Silvan Aegerter gegen ein Engagement beim FC Wohlen, wurde dafür Elektriker auf der Baustelle. Ex-Real-Verteidiger Fabio Coentrao wurde etwa Fischer.

Glücklich im neuen Job

Der ehemalige Manchester-United-Junior wird von Chelsea mehrmals verliehen. Nach Burnley, Aston Villa, Reading oder auch in die Türkei. Glücklich wird er nirgendwo. Er hofft auf neue Angebote, diese bleiben aber aus. «Ich dachte: Was ist mit mir passiert? Habe ich so viel verspielt, dass ein grösseres Team mich nicht mehr gratis will?», sagt er im letzten Sommer bei «Sportbible».

Die Angebote bleiben letztlich aus, Drinkwater beendet seine Karriere – und hat nun sein Glück auf der Baustelle wiedergefunden.