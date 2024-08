1/5 Manuel Akanji schiesst Manchester City ins Glück.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Für Manuel Akanji (29) geht die Saison so los, wie die letzte zu Ende gegangen ist: mit einer gewonnenen Trophäe. Manchester City sichert sich gegen Stadtrivale Manchester United im Penaltyschiessen zum siebten Mal den englischen Supercup. Und der Nati-Star ist der grosse Held der Citizens.

An der EM versagten Akanji im Penaltyschiessen gegen England noch die Nerven. Jetzt aber nicht. Als erst achter Schütze ist er an der Reihe. Als er antritt, hat er die Chance, das Final zu entscheiden. Denn unmittelbar vor ihm haut Uniteds Jonny Evans (36) den Ball übers Tor. Der Druck ist entsprechend hoch. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Doch Akanji macht sich nichts draus und schiesst den Ball in die Mitte des Tors und lässt den Himmelblauen-Teil Manchesters jubeln.

Zäher Spielverlauf

Zum ersten Mal seit 2011 sind sich die beiden Teams aus Manchester im Supercup gegenüber gestanden. Damals war Spektakel angesagt – mit dem besseren Ende für die United. Die Red Devils drehten nach einem 0:2-Rückstand mächtig auf und siegten am Ende 3:2. Den Siegtreffer erzielte Nani in der 94. Minute.

Diesmal ist es im Wembley eine viel zähere Angelegenheit. Beiden Teams ist der frühe Zeitpunkt der Saison anzumerken. Den besseren Start erwischen die Citizens. James McAtee (21) trifft in der 24. Minute sogar den Pfosten. Danach kommt United besser ins Spiel. Doch ein Treffer will trotz zwei Top-Chancen auch nicht gelingen.

Spannung erst am Schluss

In der zweiten Halbzeit ist der Verlauf eine Kopie der ersten. Bis zur 82. Minute. Dann bringt der Argentinier Alejandro Garnacho (20) United nach einer Druckphase per Flachschuss in Führung. Es fühlt sich wie eine Entscheidung an, ist es aber nicht. Denn Bernardo Silva (30) gleicht die Partie kurz vor der 90. aus.

Dann steht das Penaltyschiessen an. Und es schlägt die Stunde von Akanji. Mit seinem entscheidenden Penaltytor rehabilitiert er sich persönlich für den verschossenen Versuch an der EM. Und er fügt seinem sonst schon beeindruckenden Palmarès eine weitere Trophäe hinzu.

