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Für 4 Millionen Euro
Sow-Transfer nach Italien ist durch

Nur der Medizincheck fehlt noch: Djibril Sow verlässt Sevilla und schliesst sich nach Blick-Informationen Genoa an. Dort soll der Nati-Spieler das Mittelfeld anführen.
Publiziert: 13:37 Uhr
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Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Djibril Sow wechselt in die Serie A zu Genoa.
Foto: 2026 Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Djibril Sow wechselt für 4 Millionen Euro von Sevilla zu Genoa
  • Trainer Daniele De Rossi bietet ihm zentrale Rolle im Mittelfeld an
  • Genoa will sich nach Rang 16 in der letzten Saison erneute Abstiegssorgen ersparen
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Noch fehlt der Medizincheck. Aber sonst steht dem Wechsel von Djibril Sow (29) zu Genoa in die Serie A nichts mehr im Weg. Gemäss Blick-Informationen zieht der Traditionsklub die bei Sevilla vereinbarte Ausstiegsklausel in Höhe von 4 Millionen Euro. In Genua wird Sow einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen.

Dass Sow eine neue Herausforderung suchte, war ein offenes Geheimnis. Nach Stationen in der Bundesliga bei Frankfurt und in Spaniens La Liga bei Sevilla schlägt der Zürcher nun das nächste Kapitel seiner Karriere auf – in der Serie A. Beim Tabellensechzehnten der vergangenen Saison trifft er zudem auf einen Landsmann: Franz-Ethan Meichtry (21) wechselte erst vor wenigen Wochen von Meister Thun nach Genua.

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Sow als Schlüsselfigur

Ein entscheidender Faktor beim Wechsel von Sow ist Trainer Daniele De Rossi (43). Der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler und Weltmeister von 2006 überzeugte ihn in Gesprächen von seinem Projekt und hat Sow eine Schlüsselrolle im zentralen Mittelfeld in Aussicht gestellt.

Gemeinsam wollen sie Genoa im gesicherten Tabellenmittelfeld etablieren. In der vergangenen Saison rettete sich der älteste Klub Italiens erst drei Runden vor Schluss vor dem Abstieg. In der neuen Spielzeit soll der Abstiegskampf möglichst kein Thema mehr sein.

Dass bis dahin noch einiges an Arbeit wartet, zeigte der Test am Dienstag gegen Premier-League-Klub Bournemouth. Genoa verlor die Partie über viermal 30 Minuten mit 1:10. Allerdings spielten in den letzten beiden Vierteln fast ausschliesslich Nachwuchsspieler. Wenn es am 22. August in der Liga ernst gilt, dürfte deshalb ein ganz anderes Team auf dem Platz stehen – mit Sow als neuer Schlüsselfigur.

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