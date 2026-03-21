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Romano glänzt mit Traum-Assist in der Serie B
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Schweizer Roma-Leihgabe:Romano glänzt mit Traum-Assist in der Serie B

«Er verfügt über eine seltene Qualität»
Schweizer Youngster glänzt mit Traum-Assist

Trotz einer 1:3-Niederlage gegen Juve Stabia sticht Alessandro Romano mit einem spektakulären Assist hervor. Die Roma-Leihgabe zeigt in der Serie B, warum er als talentierter Lenker im Mittelfeld gefeiert wird.
Publiziert: 21.03.2026 um vor 45 Minuten
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Aktualisiert: 21.03.2026 um vor 24 Minuten
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Alessandro Romano glänzt bei Spezia.
Foto: Getty Images
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Erst seit wenigen Wochen spielt Alessandro Romano (19) für Spezia in der Serie B. Doch die Roma-Leihgabe hat sich im Team von Roberto Donadoni (62), welches sich mitten im Abstiegskampf befindet, längst einen Stammplatz erkämpft. Als Lenker und Denker im Mittelfeld schafft er es, fast in jedem Spiel herauszustechen. Und dafür gibt es von der Presse viel Lob. So auch am Samstag gegen Juve Stabia.

Zwar verliert Spezia gegen die Süditaliener 1:3. Romano kriegt trotzdem als einer von sehr wenigen in seinem Team eine gute Note. Der Grund? Sein Assist zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Es ist eine Traumvorlage. Mit drei Ballberührungen in der Luft und erst noch im Lauf bedient er den späteren Torschützen Giuseppe Aurelio (25).

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«Wenn man eine besondere Gabe hat...»

«Romano bedient Aurelio mit einem mustergültigen Assist wie ein grosser Spieler. Solche Dinge gelingen nur, wenn man eine besondere Gabe hat – und er zeigt einmal mehr, dass er sie definitiv besitzt», schreiben die italienischen Gazzetten. Oder auch: «Er verfügt über eine seltene Qualität und versucht, sie in den Dienst der Mannschaft zu stellen, die ihn jedoch nach und nach im Stich lässt.»

Für Romano ist es die erste Tor-Vorlage auf Profi-Niveau. Kein schlechtes Ding, um ein erstes Mal mit einem Skorerpunkt auf sich aufmerksam zu machen. Nun wird sich der junge Italo-Schweizer, der aktuell bei 13 Serie-B-Einsätzen steht, auf die Jagd seines ersten Profi-Tores machen. Bis im Sommer tut er dies noch im Trikot von Spezia, bevor dann die Leihe endet und er zunächst zur Roma zurückkehrt.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
29
42
68
2
AC Mailand
AC Mailand
30
24
63
3
SSC Neapel
SSC Neapel
30
16
62
4
Como 1907
Como 1907
29
26
54
5
Juventus Turin
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rom
AS Rom
29
16
51
7
Atalanta BC
Atalanta BC
29
13
47
8
Bologna FC
Bologna FC
29
4
42
9
Lazio Rom
Lazio Rom
29
1
40
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
30
-4
39
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
30
-7
39
12
Parma Calcio
Parma Calcio
30
-17
34
13
Genua CFC
Genua CFC
30
-6
33
14
FC Turin
FC Turin
30
-19
33
15
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
30
-11
30
16
AC Florenz
AC Florenz
29
-9
28
17
US Cremonese
US Cremonese
30
-19
27
18
US Lecce
US Lecce
29
-18
27
19
Pisa SC
Pisa SC
29
-26
18
20
Hellas Verona
Hellas Verona
29
-29
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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