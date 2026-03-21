Trotz einer 1:3-Niederlage gegen Juve Stabia sticht Alessandro Romano mit einem spektakulären Assist hervor. Die Roma-Leihgabe zeigt in der Serie B, warum er als talentierter Lenker im Mittelfeld gefeiert wird.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Erst seit wenigen Wochen spielt Alessandro Romano (19) für Spezia in der Serie B. Doch die Roma-Leihgabe hat sich im Team von Roberto Donadoni (62), welches sich mitten im Abstiegskampf befindet, längst einen Stammplatz erkämpft. Als Lenker und Denker im Mittelfeld schafft er es, fast in jedem Spiel herauszustechen. Und dafür gibt es von der Presse viel Lob. So auch am Samstag gegen Juve Stabia.

Zwar verliert Spezia gegen die Süditaliener 1:3. Romano kriegt trotzdem als einer von sehr wenigen in seinem Team eine gute Note. Der Grund? Sein Assist zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Es ist eine Traumvorlage. Mit drei Ballberührungen in der Luft und erst noch im Lauf bedient er den späteren Torschützen Giuseppe Aurelio (25).

«Wenn man eine besondere Gabe hat...»

«Romano bedient Aurelio mit einem mustergültigen Assist wie ein grosser Spieler. Solche Dinge gelingen nur, wenn man eine besondere Gabe hat – und er zeigt einmal mehr, dass er sie definitiv besitzt», schreiben die italienischen Gazzetten. Oder auch: «Er verfügt über eine seltene Qualität und versucht, sie in den Dienst der Mannschaft zu stellen, die ihn jedoch nach und nach im Stich lässt.»

Für Romano ist es die erste Tor-Vorlage auf Profi-Niveau. Kein schlechtes Ding, um ein erstes Mal mit einem Skorerpunkt auf sich aufmerksam zu machen. Nun wird sich der junge Italo-Schweizer, der aktuell bei 13 Serie-B-Einsätzen steht, auf die Jagd seines ersten Profi-Tores machen. Bis im Sommer tut er dies noch im Trikot von Spezia, bevor dann die Leihe endet und er zunächst zur Roma zurückkehrt.