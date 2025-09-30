Mailänder Stadtrat gibt grünes Licht für San-Siro-Verkauf

Die Stadt Mailand stimmt dem Verkauf des San Siro zu. Damit ist ein weiterer Schritt getan in Richtung Neubau. Auch diesen wollen sich die beiden Stadtklubs teilen.

1/4 Das San Siro darf an die Mailänder Klubs verkauft werden. Foto: AFP

Kosten für Neubau: 1,2 Milliarden Euro, Kaufpreis: 197 Millionen Euro

AFP Agence France Presse

Das Ende des legendären Fussball-Stadions in San Siro rückt näher: Der Mailänder Stadtrat hat in der Nacht zu Dienstag dem Verkauf der Arena an die beiden Grossklubs Inter und AC zugestimmt. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für einen Neubau an gleicher Stelle erfüllt.

Vorausgegangen ist eine elfstündige Debatte mit 239 Änderungsanträgen. Der Verkauf wird um 3.46 Uhr mit 24 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen beschlossen. AC und Inter zahlen für das insgesamt 28 Hektar grosse Areal, zu dem auch die angrenzenden Parkplätze gehören, 197 Millionen Euro (umgerechnet rund 184 Millionen Franken).

Das neue Stadion, das sich beide Klubs erneut teilen werden, soll 71'500 Fans Platz bieten und 2031 fertiggestellt werden. Die Kosten liegen laut Plan bei 1,2 Milliarden Euro (rund 1,1 Milliarden Franken), entworfen wird es von den Architekturbüros Foster + Partners und Manica.

Rechtliche Schritte weiter möglich

Der offiziell als Giuseppe-Meazza-Stadion bekannte Fussball-Tempel ist mit 75'000 Sitzplätzen das grösste Stadion Italiens. Das 1926 eröffnete und seitdem mehrfach renovierte Stadion erfüllt jedoch nicht mehr die Anforderungen der Zuschauer und der Vereine, die ihre Einnahmen aus dem Stadionbetrieb steigern wollen.

Rechtliche Schritte insbesondere seitens der Opposition, die den Verkaufspreis für zu niedrig hält, sind weiterhin möglich und könnten das Projekt verzögern. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Mailand den Plänen für einen Abriss des Stadions wegen des «kulturellen Interesses» noch eine Absage erteilt.

Zum 100. Geburtstag wird das Stadion im Februar Austragungsort der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2026 in Mailand-Cortina (6. bis 22. Februar 2026) sein. Für die Fussball-EM 2032 in der Türkei und Italien ist Mailand zudem fest als Spielort eingeplant.