1/7 Der mord trug sich in Cernusco sul Naviglio, ausserhalb von Mailand, zu. Die Carabinieri ermitteln.

Alain Kunz Reporter Fussball

Es sind nicht etwa zwei verfeindete Lager, die sich in Mailand aufs Blut bekämpfen. Also zum Beispiel Inter und Milan. Nein, es sind Ultras von Meister Inter Mailand. Und zwar solche aus dem organisierten Teil der Nerazzurri-Anhänger.

Das Verrückte: Der Auseinandersetzung, die mit dem Mord an einem der beiden Ultras endete, war ein gemeinsames Fussballspiel vorangegangen. Einer der Inter-Capos hatte ein Foto auf Social Media gepostet, auf dem die beiden Ultras im Inter-Dress zu sehen waren, nach einem Spiel gegen Fans der AC Mailand. Beide, Andrea Beretta (49), der Inter-Capo, der zum Mörder werden sollte, und Antonio Bellocco (36), der kurz darauf getötet werden sollte, lachen in die Kamera.

Mord im Smart

Warum es zur tödlichen Auseinandersetzung in Cernusco sul Naviglio bei Mailand kam, ist Sache der Ermittlungen. Es soll um Geschäfte gehen. Die bislang bekannten Fakten: Die beiden sassen in einem stehenden Smart, der in der Nähe des bei Inter-Fans beliebten Fitness-Studios Testudo parkiert war. Es kommt zum Streit. Die Situation eskaliert. Bellocco zückt eine Pistole und schiesst Beretta ins Bein.

Wahrscheinlich wollte er ihn nur verletzen. Es wäre aus dieser Distanz ein leichtes gewesen, in an einer tödlichen Stelle zu treffen. So erhält Beretta die Möglichkeit, sein Messer zu zücken. Und sticht zu. Auch in die Kehle seines Opfers. Nachdem er verhaftet und ins Spital gefahren worden ist, gibt er zu Protokoll: «Ich habe mich darauf beschränkt, mich zu verteidigen.»

Beretta stach sieben- bis zehnmal zu

Weitere Details liefert Beretta, ein Inter-Ultra der ersten Stunde, der seit 2022 Chef der Kurve war, später. Vor der Staatsanwaltschaft sagt er aus: «Ich trug eine Waffe, weil ich wusste, dass mich jemand töten wollte.» Bellocco war es aber gelungen, Beretta zu entwaffnen, dann schoss er. Ins Bein. Beretta, der selbst mehrmals im Gefängnis gewesen war, weiter: «In der Folge zückte ich das Messer und stach sieben bis zehn Mal zu.» Zwei der Stiche trafen Belloccos Kehle, waren tödlich. Beretta wird wegen Totschlags, allenfalls Mord, und illegalen Waffenbesitzes festgenommen.

Erbe einer der mächtigsten 'Ndrangheta-Familien

Bellocco war übrigens ein verurteilter Straftäter aus Rosina in Kalabrien und Erbe einer der mächtigsten ’Ndrangheta-Familien, der mafiösen Vereinigung aus Kalabrien. Die Familie hatte sich schon vor längerer Zeit im Norden Italiens niedergelassen. Antonio Bellocco, von allen Totò genannt, war seit einem Jahr in Mailand und hatte begonnen, die Familiengeschäfte zu führen. Er hatte sich in den letzten Monaten immer mehr der Szene rund um die Curva Nord angenähert, weil auch «Stadionangelegenheiten» zum Business der Familie gehörte. Nun befürchten Carabinieri Racheaktionen.

