Napoli-Spielmacher Kevin De Bruyne hat sich am Wochenende verletzt. Dem Belgier droht eine lange Zwangspause.

1/4 Für Kevin De Bruyne endete das Spitzenspiel der Serie A am Samstag vorzeitig und schmerzhaft. Foto: ALESSANDRO GAROFALO

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kevin De Bruyne (34) fehlt dem italienischen Meister Napoli wohl längere Zeit. Der Belgier zog sich im Spitzenspiel der Serie A gegen Inter Mailand (3:1) eine «schwere Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels» zu, teilte sein Klub mit.

Die Süditaliener machten keine Angaben dazu, wie lange De Bruyne voraussichtlich ausfallen wird, sondern bestätigten lediglich, dass er bereits mit der Reha begonnen habe. Italienische Medien vermuten, er könne wegen der schweren Verletzung für mehrere Monate ausfallen.

Gegen Inter Mailand am Samstag traf De Bruyne in der 33. Minute, verletzte sich aber bei der Ausführung des Penaltys. Er musste kurze Zeit später das Feld gestützt von zwei Betreuern verlassen.