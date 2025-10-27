1/4
Für Kevin De Bruyne endete das Spitzenspiel der Serie A am Samstag vorzeitig und schmerzhaft.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Kevin De Bruyne (34) fehlt dem italienischen Meister Napoli wohl längere Zeit. Der Belgier zog sich im Spitzenspiel der Serie A gegen Inter Mailand (3:1) eine «schwere Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels» zu, teilte sein Klub mit.
Mehr Fussball
Die Süditaliener machten keine Angaben dazu, wie lange De Bruyne voraussichtlich ausfallen wird, sondern bestätigten lediglich, dass er bereits mit der Reha begonnen habe. Italienische Medien vermuten, er könne wegen der schweren Verletzung für mehrere Monate ausfallen.
Gegen Inter Mailand am Samstag traf De Bruyne in der 33. Minute, verletzte sich aber bei der Ausführung des Penaltys. Er musste kurze Zeit später das Feld gestützt von zwei Betreuern verlassen.
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
7
18
2
8
5
18
3
8
7
17
4
8
8
15
5
8
6
14
6
8
4
13
7
8
6
12
8
8
1
12
9
8
-2
12
10
8
4
11
11
8
-1
11
12
8
-6
11
13
8
-1
10
14
8
-2
9
15
8
-4
7
16
8
-6
6
17
8
-7
5
18
8
-5
4
19
8
-7
4
20
8
-7
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg