Bei Penalty verletzt
Napoli-Star De Bruyne droht langer Ausfall

Napoli-Spielmacher Kevin De Bruyne hat sich am Wochenende verletzt. Dem Belgier droht eine lange Zwangspause.
Publiziert: vor 46 Minuten
Für Kevin De Bruyne endete das Spitzenspiel der Serie A am Samstag vorzeitig und schmerzhaft.
Kevin De Bruyne (34) fehlt dem italienischen Meister Napoli wohl längere Zeit. Der Belgier zog sich im Spitzenspiel der Serie A gegen Inter Mailand (3:1) eine «schwere Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels» zu, teilte sein Klub mit.

Die Süditaliener machten keine Angaben dazu, wie lange De Bruyne voraussichtlich ausfallen wird, sondern bestätigten lediglich, dass er bereits mit der Reha begonnen habe. Italienische Medien vermuten, er könne wegen der schweren Verletzung für mehrere Monate ausfallen.

Gegen Inter Mailand am Samstag traf De Bruyne in der 33. Minute, verletzte sich aber bei der Ausführung des Penaltys. Er musste kurze Zeit später das Feld gestützt von zwei Betreuern verlassen.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
8
7
18
2
AS Rom
AS Rom
8
5
18
3
AC Mailand
AC Mailand
8
7
17
4
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
5
Bologna FC
Bologna FC
8
6
14
6
Como 1907
Como 1907
8
4
13
7
Atalanta BC
Atalanta BC
8
6
12
8
Juventus Turin
Juventus Turin
8
1
12
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
8
-2
12
10
Lazio Rom
Lazio Rom
8
4
11
11
US Cremonese
US Cremonese
8
-1
11
12
FC Turin
FC Turin
8
-6
11
13
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
8
-1
10
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
8
-2
9
15
Parma Calcio
Parma Calcio
8
-4
7
16
US Lecce
US Lecce
8
-6
6
17
Hellas Verona
Hellas Verona
8
-7
5
18
AC Florenz
AC Florenz
8
-5
4
19
Pisa SC
Pisa SC
8
-7
4
20
Genua CFC
Genua CFC
8
-7
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
