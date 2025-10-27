DE
Verhandlungen laufen schon
Kauft sich der FC Bayern München ein neues Stadion?

Der FC Bayern München ist daran interessiert, den Uhlsportpark, das Stadion der SpVgg Unterhaching, zu kaufen. Die Münchner verfolgen damit einen klaren Plan, Verhandlungen laufen offenbar schon.
Publiziert: vor 43 Minuten
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Gehört der Uhlsportpark in Haching bald dem FC Bayern München?
Foto: imago/Beautiful Sports

Darum gehts

  • FC Bayern München erwägt Kauf des Uhlsportparks in Haching
  • Stadion soll für Juniorenmannschaften und Frauen-Bundesligateam genutzt werden
  • Kaufpreis beträgt rund 7,5 Millionen Euro, Stadion fasst 15'000 Zuschauer
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Gönnt sich der FC Bayern München ein weiteres Stadion? Gemäss «Bild»-Informationen seien die Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Regionalligisten Unterhaching «bereits weit fortgeschritten», wonach der Bundesligist den Uhlsportpark in Haching, einem Vorort von München, kauft.

Das Stadion fasst 15'000 Zuschauer und soll bei den Münchnern als Spielstätte für Juniorenmannschaften und vor allem das Bundesliga-Team der Frauen, das sich grosser Beliebtheit erfreut, dienen. Bislang spielten die amtierenden Meisterinnen vorwiegend auf dem Bayern-Campus, ins Stadion passen dort allerdings nur rund 2500 Fans.

Wo spielt Unterhaching?

Dies soll einer der Hauptgründe sein, den Uhlsportpark zu kaufen. Der Preis: rund 7,5 Millionen Euro. Bisher hat der Verein versucht, das Stadion der Gemeinde abzukaufen, allerdings ohne Erfolg.

Bleibt die Frage: Wo spielt der Regionalligist, wenn der grosse FC Bayern München das Stadion erwirbt? Der Klub würde – wie bis anhin gegenüber der Gemeinde – Mieter bleiben. Das Verhältnis zwischen den Bayern und Unterhaching ist bestens, seit Jahren kooperieren die beiden Vereine schon im Nachwuchsbereich.

Das Männer-Team der Bayern spielt seit 20 Jahren in der Allianz-Arena, die bei Bundesliga-Partien 75'000 Fans fasst.

