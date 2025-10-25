DE
Home
Sport
Fussball
International
Serie A
Serie A: SSC Neapel - Inter Mailand (25.10.2025)
SSC Neapel
18:00
Inter Mailand
SSC Neapel
Ab 18:00 Uhr
Vs
Inter Mailand
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Serie A
SSC Neapel - Inter Mailand
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
8
7
17
2
Inter Mailand
7
10
15
3
SSC Neapel
7
5
15
4
AS Rom
7
4
15
5
Bologna FC
7
6
13
6
Como 1907
7
4
12
7
Juventus Turin
7
2
12
8
Atalanta BC
7
6
11
9
Sassuolo Calcio
7
0
10
10
US Cremonese
7
-1
10
11
Udinese Calcio
7
-3
9
12
Lazio Rom
7
3
8
13
Cagliari Calcio
7
-2
8
14
FC Turin
7
-7
8
15
Parma Calcio
7
-4
6
16
US Lecce
7
-5
6
17
Pisa SC
8
-7
4
18
Hellas Verona
7
-7
4
19
AC Florenz
7
-5
3
20
Genua CFC
7
-6
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Maurizio
Mariani
Italien
Anstoss
Samstag
25. Oktober 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Neapel, Italien
Stadio Diego Armando Maradona
Kapazität
54’725
