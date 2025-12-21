Florentina feiert nach Goalie-Notbremse ersten Saisonsieg

Zwei Torhüter fliegen in der Serie A schon in den ersten zehn Minuten wegen einer Notbremse vom Platz. Die AC Fiorentina profitiert davon und feiert im 16. Spiel den ersten Saisonsieg.

Darum gehts Pisa rettet Punkt gegen Cagliari, Fiorentina gewinnt 5:1 gegen Udinese

Drei Abstiegskandidaten punkten, zwei Torhüter sehen früh Rot

Fiorentina feiert ersten Saisonsieg im 16. Spiel

Carlo Steiner Redaktor Sport

Cagliari – Pisa 2:2

Michel Aebischers Pisa rettet auf Sardinien in der 89. Minute einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Stefano Moreo trifft zum verdienten 2:2-Ausgleich. Die Toskaner gehen durch Matteo Tramonis Penalty kurz vor der Pause in Führung, kassieren in der 59. und 71. Minute aber zwischenzeitlich das 1:2.

Aebischer, der seit seinem Sommertransfer von Bologna nach Pisa erst ein Ligaspiel verpasst hat, spielt im zentralen Mittelfeld wie gewohnt durch. Nach 16 Spielen liegt der Aufsteiger auf dem zweitletzten Tabellenplatz (19.). Auf den rettenden 17. Platz, den aktuell Parma innehat, fehlen drei Punkte.

Fiorentina – Udinese 5:1

Die Fiorentina schlägt nach der 0:1-Niederlage in der Conference League gegen Lausanne zurück. Gleich mit 5:1 schiesst das Team von Nati-Mittelfeldspieler Simon Sohm, der jedoch 90 Minuten auf der Bank sitzt, die Gäste aus dem Stadion. Es ist der erste Saisonsieg im 16. Spiel für den Traditionsverein aus Florenz. Damit meldet sich das Tabellenschlusslicht im Abstiegskampf zurück.

Das Team von Trainer Paolo Vanoli profitiert davon, dass Udineses Torwart Maduka Okoye schon in der 8. Minute vom Platz fliegt. Der Nigerianer holt Moise Kean als letzter Mann von den Beinen. Bereits zur Pause steht es 3:0. In der zweiten Halbzeit gelingt Kean ein Doppelpack.

Genua – Atalanta 0:1

Mit Genua steht an diesem Sonntag noch ein dritter vom Abstieg bedrohter Klub im Einsatz. Die Ligurier erkämpfen sich im heimischen Stadio Luigi Ferraris beinahe ein 0:0 gegen Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo – und das, obwohl Goalie Nicola Leali schon in der 3. Minute wegen einer Notbremse vom Platz fliegt. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit trifft Isak Hien doch noch zum Sieg für die Gäste.

Sassuolo – Torino 0:1

Sassuolo muss sich gegen den FC Turin nur wegen eines Penaltys geschlagen geben. Der kroatische Nationalspieler Nikola Vlasic, der für seinen starken Auftritt auch zum Mann des Spiels gewählt wurde, verwandelt souverän zu seinem vierten Saisontor. Trotz des Sieges liegt der Aufsteiger aus der Emilia-Romagna noch vor den Turinern in der Tabelle.

