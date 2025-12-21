Sven Schoch Reporter Sport

Rennes, aktuell die Nummer sechs der Ligue 1, tut sich im Cup gegen den Fünftligisten Les Sables Vendée (3:0) lange schwer. Erst eine Doublette von Breel Embolo ebnet dem Favoriten den Weg in die Runde der besten 32.

In der 69. Minute bricht der kräftige Schweizer Frontmann den hartnäckigen Widerstand der unbekannten, aber robusten Gäste. Er verwertet eine Vorlage von Mousa Al-Tamari. In der 80. Minute erhöht Embolo per Kopf auf die kursweisende Marke von 2:0.

Der Schweizer Stürmer kommt bei seinem neuen Verein immer besser in Fahrt. In der überaus ambitionierten Organisation gehört er zu den Leadern im Team – nicht nur seiner inzwischen sieben Skorerpunkte wegen. Auf den Schlüsselspieler der SFV-Auswahl ist auf und neben dem Platz Verlass. Seine integrative Art kommt in der Bretagne sehr gut an.