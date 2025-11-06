Für die letzten Spiele in der Gruppenphase der WM-Qualifikation sorgt Trainer Julian Nagelsmann für mehrere Überraschungen.

1/5 Nagelsmann hat in seinem Deutschland-Aufgebot zwei überraschende Namen auf der Liste. Foto: IMAGO/Nico Herbertz

AFP Agence France Presse

Zwei Namen, die nicht viele auf der Rechnung hatten: Bundestrainer Julian Nagelsmann will das direkte WM-Ticket mit Jungstar Said El Mala (19) und Rückkehrer Leroy Sané (29) lösen. Neben dem 19-jährigen Kölner Neuling El Mala und Türkei-Legionär Sané steht auch Rückkehrer Malick Thiaw im 25-köpfigen Aufgebot für die abschliessenden Duelle in der WM-Qualifikation in Luxemburg (14. November) und mit der Slowakei (17. November) in Leipzig.

U21-Nationalspieler El Mala solle sich «mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen», sagte der Bundestrainer am Donnerstag über den Teenager, der in dieser Saison mit vier Toren in neun Bundesliga-Spielen für Köln seinen Durchbruch erlebte.

Sané, der erstmals seit seinem Sommer-Wechsel zu Galatasaray dabei ist, habe sich seine Nominierung «mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet», ergänzte Nagelsmann. Der Flügelstürmer erzielte in 14 Pflichtspielen drei Tore und bereitete drei vor. Thiaw, der in Newcastle mit Nick Woltemade zusammenspielt, sei dort «auf Anhieb eine der Stützen» geworden.

Zahlreiche Absenzen

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich und Spielmacher Florian Wirtz. Keine Berücksichtigung mehr fanden Robert Andrich, Robin Koch, Angelo Stiller und Maximilian Beier. Weiter nicht dabei sind Spieler wie Robin Gosens oder Deniz Undav.

Nagelsmann musste erneut improvisieren. Neben Torwart Marc-André ter Stegen sind Zauberfuss Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger und Stürmer Kai Havertz ebenso wenig einsatzfähig wie die Alternativen Benjamin Henrichs, Niclas Füllkrug oder Tim Kleindienst.

Die DFB-Auswahl trifft sich am Montag in Wolfsburg und hält dort am Nachmittag (15.30 Uhr) ein öffentliches Training ab. Sie führt die Qualigruppe A mit neun Punkten an und würde sich mit zwei weiteren Siegen für die Endrunde qualifizieren, womöglich reichen auch vier Punkte. Ansonsten bliebe der Umweg über die Play-offs. - Das Aufgebot im Überblick: