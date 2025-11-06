DE
Wie findest du das WM-Trikot der Deutschen?

Adidas hat das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft präsentiert. Das Heimtrikot kommt im Retro-Look daher und erinnert an jenes der WM 1990.
vor 31 Minuten
|
vor 22 Minuten
Das neue WM-Heimtrikot der Deutschen.
Foto: Printscreen/Adidas
Cédric Heeb

Schaut sich der Deutschland-Fan das Trikot für die WM 2026 an, kommen bei ihm wohl sofort Erinnerungen an die WM 1990 in Italien auf. Denn die beiden Shirts sehen sich sehr ähnlich.

Am Mittwochabend hat Adidas die WM-Trikots vorgestellt. Also auch jene, die Deutschland an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko tragen wird, sofern sich das Team für das Turnier qualifiziert. Und das Heimtrikot mit den diagonal verlaufenden Streifen in den Farben der deutschen Nationalflagge gleicht jenem des Turniers vor 35 Jahren, als Deutschland zum dritten Mal Weltmeister wurde, extrem.

Aber auch das Leibchen der WM 2014 hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem neuen Design. Auch da führten Streifen – wenn auch mehrere kleine und grösstenteils in Rot – von den Schultern diagonal zur Brust. Die Botschaft ist aber klar: Das Trikot ist weltmeisterlich angehaucht.

Das Auswärtsleibchen kommt dagegen in ungewohnten Farben daher: dunkelblau, mit hellblauen Akzenten am Kragen und an den Ärmeln. Es sind (vorerst) die letzten zwei Shirts, die Adidas für den DFB gestaltet hat, ab 2027 laufen die Nationalteams in Nike-Trikots auf.

