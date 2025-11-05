Adidas präsentiert Trikots für die WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft startet bei der WM 2026 in den USA ein letztes Mal im Adidas-Trikot. Das neue Design erinnert an 1990 und 1994 und bringt für Spieler und Fans ein starkes Retro-Feeling auf den Platz.

Trikot erinnert an WM-Sieg 1990 und enthält Elemente von 1994

Adidas präsentiert 21 weitere Trikots von anderen Nationen

Mit einem Trikot, das stark an den Triumph von 1990 erinnert, will die deutsche Nationalmannschaft in den USA um den fünften WM-Stern spielen. Das weisse Shirt greift das legendäre schwarz-rot-goldene Rautenmuster auf, das Kapitän Lothar Matthäus (64) und seine Mitspieler auf dem Weg zum dritten Titel trugen. Auch Jürgen Klinsmann (61) zeigt sich begeistert: «Es erinnert ein bisschen an die WM 1990 und strahlt Selbstvertrauen aus. Ich hoffe, dass meine Erben der Welt zeigen: 'Hey, wir sind wieder da!'»

Für die aktuelle Generation um Jamal Musiala (22), Florian Wirtz (22) und Nick Woltemade (23) gefällt das Trikot ebenfalls. Woltemade bezeichnet es als «weltklasse» und freut sich auf den Einsatz. Zudem enthält das Design eine kleine Reminiszenz an die letzte WM in den USA 1994. Die «Zickzack-Optik» im Deutschland-Trikot erinnert an das Modell von 1994, als die USA zuletzt Gastgeber waren.

Premiere im November

Das neue WM-Trikot feiert am 14. November beim Qualifikationsspiel in Luxemburg Premiere. Frauen- und U-Mannschaften laufen ebenfalls darin auf. Das Shirt ist ab dem 6. November im Handel erhältlich, die Profivariante kostet 140 Franken. Adidas betont, dass das Material auch unter extremen klimatischen Bedingungen optimale Belüftung gewährleistet, wichtig für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Abschied nach über 70 Jahren – DFB wechselt zu Nike

Für Adidas ist es ein historischer Moment: Die WM 2026 wird das letzte grosse Turnier für die deutsche Nationalmannschaft im Adidas-Trikot. Ab 2027 stattet Nike den DFB aus, nach mehr als sieben Jahrzehnten endet damit die Partnerschaft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kritisierte den Wechsel, der DFB begründet ihn mit wirtschaftlicher Verantwortung für den Fussball in Deutschland.

Adidas veröffentlicht 21 weitere WM-Trikots

Am Mittwoch präsentierte Adidas 21 weitere neue Trikots für die WM 2026 – unter anderem für Argentinien, Spanien, Belgien, Italien, Mexiko, Japan und Kolumbien.