Romeo Beckham feiert in Paris mit dem Tennis-Drama «Forty Love» sein Schauspieldebüt. Für den Beckham-Sprössling ist der Schritt vor die Filmkamera nicht der erste Karrierewechsel.

Darum gehts Romeo Beckham feierte in Paris die Premiere seines Kinodebüts «Forty Love» mit Familie und Freundin

Im Film spielt Beckham einen Rivalen, der Tennisstar Sacha Gallo bei Titeljagd herausfordert

Vor dem Schauspiel war Beckham Profifussballer, Tennisspieler und Laufsteg-Model

Am Dienstagabend feierte Romeo Beckham (24) in Paris die Weltpremiere seines Kinodebüts «Forty Love». Neben seinen Eltern Victoria (52) und David Beckham (51) begleitete ihn auch seine Freundin Kim Turnbull auf den roten Teppich.

Der Produzent Hugo Sélignac (42) beschreibt den Film als «sinnliche, romantische und zutiefst bewegende Fabel und Coming-of-Age-Geschichte» über die «Anforderungen des Spitzensports und alles, was unter der Oberfläche liegt».

Zwischen Ehrgeiz und grossen Gefühlen

Im Zentrum der Handlung steht der Tennis-Superstar Sacha Gallo, gespielt von Paul Kircher (24), der gemeinsam mit seinem Vater auf einen grossen Titel in Paris hintrainiert. Als jedoch ein charismatischer neuer Rivale – verkörpert von Beckham – auftaucht, stellt das alles infrage, was Sacha über Wettkampf, Ehrgeiz und sich selbst zu wissen glaubte. «Zum ersten Mal steht er einem Gegner ganz anderer Natur gegenüber: der Liebe», heisst es in der Filmbeschreibung. «Forty-love» bezeichnet übrigens den Spielstand 40:0 im Tennis.

Erst Profisportler, dann Laufsteg-Model und nun Schauspieler

Wie es sich anfühlt, Leistungssportler zu sein, weiss Romeo Beckham aus eigener Erfahrung. Von 2014 bis 2015 spielte er in der Jugendabteilung des FC Arsenal, ehe er dem Fussball vorübergehend den Rücken kehrte und zum Tennis wechselte. Sein damaliger Trainer soll sein Talent als «aussergewöhnlich» bezeichnet haben. Später trat er erneut in die Fussstapfen seines berühmten Vaters und stand als Profifussballer bei Inter Miami sowie dem britischen Club Brentford FC unter Vertrag.

Im September 2024 hängte er seine Fussballschuhe schliesslich endgültig an den Nagel, um sich ganz auf seine Karriere in der Modewelt zu konzentrieren. Model-Erfahrung sammelte er bereits als Kind und lief zuletzt für renommierte Marken wie Versace über den Laufsteg. Die Leidenschaft für Mode dürfte Romeo von seiner Mutter Victoria geerbt haben, die nach ihrer Zeit als Spice Girl zu einer erfolgreichen Designerin aufstieg.