Brooklyn Beckham sorgte mit einem Halloween-Foto auf Instagram für Wirbel. Er zeigte sich als Superman, seine Frau Nicola als Catwoman – abgestimmt auf Damian Hurley. Nach Kritik löschte er ein gemeinsames Bild.

Darum gehts Brooklyn Beckham löschte nach Kritik ein Halloween-Foto mit Nicola Peltz und Damian Hurley

Er posierte als Superman, Nicola als Catwoman passend zu Hurleys Leder-Kostüm an Halloween

In Beckhams Fotoreihe sind nur noch Bilder mit Nicola, Hurley zeigt eines weiter auf Instagram

Silja Anders Redaktorin People

Brooklyn Beckham (27) hat nach Kritik in den sozialen Medien eines seiner Halloween-Fotos von Instagram gelöscht. Der Sohn von David (51) und Victoria Beckham (52) hatte sich als Superman verkleidet, während seine Frau Nicola Peltz Beckham (31) als Catwoman posierte – ein Look, der auffällig mit dem Leder-Kostüm von Damian Hurley (24), Sohn von Schauspielerin Elizabeth Hurley (61), harmonierte. Auf einem gemeinsamen Foto standen die drei nebeneinander, doch genau dieses Bild verschwand später aus Brooklyns Posting.

Die Reaktionen auf das Bild liessen nicht lange auf sich warten. «Warum trägt sie ein Kostüm, das zu dem eines anderen Typen passt?», fragte ein Instagram-Nutzer. Ein anderer Kommentar meinte: «Superman wirkt auf jedem Foto irgendwie fehl am Platz!» Das schien Brooklyn Beckham nicht auf sich sitzen lassen zu wollen und reagierte prompt. Das gemeinsame Foto mit Hurley ist auf Beckhams Instagram-Account verschwunden.

Plötzlich fehlt Damian Hurley bei Beckham

In der überarbeiteten Fotoreihe auf Brooklyns Instagram-Account sind nun nur noch Aufnahmen mit seiner Ehefrau Nicola zu sehen. Auf einem Bild küssen sich die beiden, während Nicola auf einem anderen Moment ihr Bein um seine Hüfte schlingt. Dieses intime Foto teilte die Schauspielerin anschliessend auch auf ihrem eigenen Account.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf Damian Hurleys Instagram ist eines der Fotos jedoch noch vorhanden. Auch hier finden sich entsprechende Kommentare, die sich über das Foto lustig machen. «Ihr Ehemann sieht aus wie der kleine Bruder, den sie zum Halloween-Umzug mitnehmen musste», «Wie sie ihren Mann als Hintergrundbild benutzt» oder «Ehemann sieht aus wie ein Ersatzteil» sind nur einige der etwas gehässigen Kommentare irritierter Fans.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hurley und Beckham kennen sich seit Kindertagen und sind eng miteinander befreundet. Dass Beckham das gemeinsame Bild dennoch löschte, wirft für viele Fans weitere Fragen auf.