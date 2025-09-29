DE
FR
Abonnieren

Wegen Unwetterwarnung
Spielverschiebung in Spanien betrifft auch zwei Schweizer

Das Spiel der spanischen Liga zwischen Valencia und Oviedo wird aufgrund einer Unwetterwarnung abgesagt und auf Dienstag angesetzt. Von der Verschiebung betroffen sind auch die Nati-Spieler Cömert und Ugrinic.
Publiziert: 18:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Das Spiel von Filip Ugrinic' Valencia gegen Oviedo muss verschoben werden.
Foto: Getty Images
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das Spiel der spanischen Liga zwischen Valencia und Oviedo vom Montagabend wird wegen einer Unwetterwarnung verschoben. Dies gibt der spanische Verband (RFEF) wenige Stunde vor Anpfiff der Partie um ursprünglich 21 Uhr bekannt.

Mehr internationaler Fussball
Kane führt Rennen um Goldenen Schuh weiterhin an
Nur Starstürmer in Top 3
Kane führt Rennen um Goldenen Schuh weiterhin an
«Da schrillen für mich die Alarmglocken»
«Alarmglocken schrillen»
Boris Becker warnt Barça-Jungstar Lamine Yamal
Diese ehemaligen ManUtd-Stars blühen richtig auf
Seit ihrem Abgang
Diese ehemaligen ManUtd-Stars blühen richtig auf
VAR sorgt für Stunk in Europas Top-Ligen
Mit Video
«Ist für mich unverzeihlich»
VAR sorgt für Stunk in Europas Top-Ligen

In der Region Valencia herrscht nach starken Regenfällen seit Sonntag die Alarmstufe Rot. Das Spiel soll nun einen Tag später am Dienstag (20 Uhr) nachgeholt werden, «falls die Wetterbedingungen es erlauben», so die RFEF.

Die Schweizer um Nati-Verteidiger Eray Cömert und Mittelfeld-Neuzugang Filip Ugrinic müssen sich somit um einen Tag mehr gedulden, um auf Punktejagd in der spanischen Liga zu gehen.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
7
16
19
2
Real Madrid
Real Madrid
7
8
18
3
Villarreal CF
Villarreal CF
7
8
16
4
Elche CF
Elche CF
7
4
13
5
Atletico Madrid
Atletico Madrid
7
5
12
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
7
4
12
7
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
7
1
12
8
Getafe CF
Getafe CF
7
-1
11
9
Sevilla FC
Sevilla FC
7
1
10
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
-1
10
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
7
-1
8
12
Valencia CF
Valencia CF
6
-2
8
13
CA Osasuna
CA Osasuna
7
-2
7
14
Levante UD
Levante UD
7
-3
5
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
7
-3
5
16
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
7
-3
5
17
Real Sociedad
Real Sociedad
7
-4
5
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
7
-5
5
19
Real Oviedo
Real Oviedo
6
-9
3
20
FC Girona
FC Girona
7
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
LaLiga
LaLiga
Valencia
Valencia
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        LaLiga
        LaLiga
        Valencia
        Valencia