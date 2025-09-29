1/2
Das Spiel von Filip Ugrinic' Valencia gegen Oviedo muss verschoben werden.
Foto: Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Das Spiel der spanischen Liga zwischen Valencia und Oviedo vom Montagabend wird wegen einer Unwetterwarnung verschoben. Dies gibt der spanische Verband (RFEF) wenige Stunde vor Anpfiff der Partie um ursprünglich 21 Uhr bekannt.
In der Region Valencia herrscht nach starken Regenfällen seit Sonntag die Alarmstufe Rot. Das Spiel soll nun einen Tag später am Dienstag (20 Uhr) nachgeholt werden, «falls die Wetterbedingungen es erlauben», so die RFEF.
Die Schweizer um Nati-Verteidiger Eray Cömert und Mittelfeld-Neuzugang Filip Ugrinic müssen sich somit um einen Tag mehr gedulden, um auf Punktejagd in der spanischen Liga zu gehen.
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
16
19
2
7
8
18
3
7
8
16
4
7
4
13
5
7
5
12
6
7
4
12
7
7
1
12
8
7
-1
11
9
7
1
10
10
7
-1
10
11
7
-1
8
12
6
-2
8
13
7
-2
7
14
7
-3
5
15
7
-3
5
16
7
-3
5
17
7
-4
5
18
7
-5
5
19
6
-9
3
20
7
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg