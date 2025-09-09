DE
FR
Abonnieren
Yamal lächelt wegen neuer Freundin verlegen ins Handy
0:12
Youngster frisch verliebt:Yamal lächelt wegen neuer Freundin verlegen ins Handy

«Warum lächelst du, Bruder?»
Nächstes Kapitel in Yamals Liebes-Wirrwarr

Lamine Yamal sorgt nicht nur auf dem Platz für Aufsehen, auch sein Liebesleben sorgt für Schlagzeilen. Nach Gerüchten um eine Trennung von Rapperin Nicki Nicole bringt nun ausgerechnet sein Teamkollege Nico Williams Licht ins Dunkle.
Publiziert: 16:13 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/10
Lamine Yamal hat allen Grund zum Strahlen.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Lamine Yamals Karriere und Liebesleben sind turbulent
  • Yamal löscht gemeinsames Foto mit Freundin, sorgt für Krisengerüchte
  • Nun verrät sein Kumpel auf Instagram, dass die beiden noch immer verliebt sind
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Die Karriere von Lamine Yamal (18) ist turbulent. Er hält unzählige Rekorde als jüngster Spieler – etwa für das Startelf-Debüt in LaLiga (16 Jahre, 38 Tage), das Barcelona-Debüt in der Champions League (16 Jahre, 68 Tage) oder als Torschütze an einer EM (16 Jahre, 339 Tage). Zudem ist er bereits zweifacher spanischer Meister, hat einmal den Cup gewonnen und darf sich Europameister nennen.

Aber nicht nur seine bisherige Karriere ist turbulent, sondern auch sein Liebesleben. Im Frühsommer zeigt er sich mehrfach an der Seite der argentinischen Rapperin Nicki Nicole (25). Anfang August trägt sie im Stadion sein Trikot – ein klarer Hinweis, dass zwischen den beiden mehr ist. Und tatsächlich. Kurz darauf bestätigen sie auf Instagram ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Foto, aufgenommen an ihrem Geburtstag. Yamal strahlt vor Glück.

Und sorgt wenig später dafür, dass Krisen-Gerüchte die Runde machen. Nach zwei Wochen löscht er das gemeinsame Foto wieder, ändert auf Instagram sein Profilbild in ein schwarzes Foto. Trauert er um seine Beziehung?

Hört nur auf seine Freunde

Yamal ist sich bewusst, dass viel über ihn gesprochen wird, auch über das, was er abseits des Fussballs macht. In einem Interview mit RTVE sagt er, dass man über ihn spreche «wegen dem, was ich auf dem Spielfeld leiste, denn wenn ich dort nicht so gut wäre, würde niemand über mich sprechen».

Mehr zu Yamal
Lamine Yamal macht neue Liebe offiziell
Sie ist keine Unbekannte
Lamine Yamal macht neue Liebe offiziell
Vorwürfe gegen Barça-Star Yamal – jetzt meldet sich betroffener Kleinwüchsiger
Mit Video
Regierung schaltet sich ein
Jetzt meldet sich ein betroffener Kleinwüchsiger nach Yamal-Vorwürfen
Lamine Yamal plant Geheim-Party zum 18. Geburtstag
Handys sollen verboten sein
Yamal plant kontroverse Geheim-Party zum 18. Geburtstag
«Lamine Yamal und ich supporten uns gegenseitig»
Mit Video
Nati-Juwel Schertenleib
«Lamine Yamal und ich supporten uns gegenseitig»

In dem Fall würde sich niemand dafür interessieren, mit wem er ausgehe oder wie er seinen Geburtstag feiere. Er betont, er gehe seinen Weg und wenn es darauf ankomme, höre er nur auf seine Freunde, die alles wissen.

Auf frischer Tat ertappt

Ob Nicki Nicole weiter dazu zählt? Offenbar schon. Dieses «Geheimnis» lüftet ausgerechnet sein Spanien-Teamkollege Nico Williams (23). Nach dem 6:0 in der WM-Quali gegen die Türkei filmt er ihn für eine Instagram-Story. «Warum lächelst du, Bruder? Warum lächelst du dein Handy an?», fragt er Yamal. Auf frischer Tat ertappt, grinst dieser und zeigt, was er auf seinem Handy sieht. Es ist ein gemeinsames Foto mit Nicki Nicole, die ihm einen Kuss zuwirft. Scheint, als wären die beiden noch immer glücklich.

Nach turbulenten letzten Liebeleien wäre es Yamal zu wünschen. Im Februar zerbricht die On-Off-Beziehung zwischen dem Barça-Talent und Influencerin Alex Padilla. Lange alleine bleibt Yamal nicht. Kurz darauf soll er eine Liaison mit Fati Vazquez (29) haben. Auch sie ist Influencerin. Gemeinsame Fotos lassen die Gerüchteküche brodeln. Eine Bestätigung gibt es nie, dafür Beschimpfungen und Drohungen gegen Vazquez. Der Grund: Yamal ist zu dem Zeitpunkt noch minderjährig.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
3
5
9
2
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
3
3
9
3
Villarreal CF
Villarreal CF
3
7
7
4
FC Barcelona
FC Barcelona
3
4
7
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
3
2
7
6
Getafe CF
Getafe CF
3
0
6
7
Elche CF
Elche CF
3
2
5
8
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
4
0
5
9
Valencia CF
Valencia CF
3
2
4
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
3
1
4
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
3
0
4
12
Sevilla FC
Sevilla FC
3
0
3
13
CA Osasuna
CA Osasuna
3
-1
3
14
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
4
-2
3
15
Real Oviedo
Real Oviedo
3
-4
3
16
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
-1
2
16
Real Sociedad
Real Sociedad
3
-1
2
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
3
-4
1
19
Levante UD
Levante UD
3
-4
0
20
FC Girona
FC Girona
3
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
LaLiga
LaLiga
FC Barcelona
FC Barcelona
Spanien
Spanien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions League
        Champions League
        LaLiga
        LaLiga
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Spanien
        Spanien