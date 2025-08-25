Fussballer Lamine Yamal ist frisch verliebt. Das Barça-Talent zeigte sich auf Instagram innig mit der argentinischen Rapperin Nicki Nicole. Sie hat sogar schon ein Spiel von ihm besucht.

1/6 Lamine Yamal ist frisch verliebt. Foto: Getty Images

Darum gehts Lamine Yamal und Nicki Nicole bestätigen Beziehung auf Instagram

Nicki Nicole ist argentinische Sängerin und Rapperin mit grosser Fangemeinde

Blick Peopledesk

Lange wurde spekuliert, nun ist klar: Der junge FC Barcelona-Star Lamine Yamal (18) ist frisch verliebt. Seine neue Beziehung machte Yamal auf Instagram selbst öffentlich. Damit bestätigte er die Gerüchte, die kursierten, nachdem er mehrfach an der Seite der argentinischen Sängerin und Rapperin Nicki Nicole (25), die mit bürgerlichem Namen Nicole Denise Cucco heisst, gesehen wurde.

Spätestens seit dem 11. August verdichteten sich die Hinweise: Nicki besuchte ein Spiel von Lamine Yamal und trug dabei ein Trikot mit seinem Namen auf dem Rücken. Ein Detail, das den Fans sofort auffiel.

Jetzt ist es offiziell und die beiden verstecken sich nicht länger. In seiner Instagram-Story postete der Shootingstar ein gemeinsames Foto mit der Musikerin. Die zwei scheinen gemeinsam Nicki Nicoles Geburtstag gefeiert zu haben und zeigen sich auf dem Bild eng aneinandergeschmiegt. Nicole repostete das Bild in ihrer eigenen Story und setzt noch einige Flammenherz-Emojis dazu. Deutlicher können sie ihre noch junge Liebe wohl kaum machen.

Wer ist Nicki Nicole?

Die gebürtige Argentinierin, die am 25. August ihren 25. Geburtstag feiert, zählt zu den grössten Stars der lateinamerikanischen Musikszene. Auf Instagram verzeichnet die junge Musikerin rund 22 Millionen Follower, auf Tiktok sind es 15,5 Millionen Menschen, die ihr und ihrer Karriere folgen.

Bevor sie mit Lamine Yamal für Schlagzeilen sorgte, war Nicki Nicole mit dem mexikanischen Rapper Peso Pluma (26) zusammen.

Die Beziehung endete überraschend im Februar 2024. Alle gemeinsamen Fotos wurden von ihren Instagram Profilen gelöscht.

Auch er ist seit einigen Monaten wieder zu haben

Auch Lamine Yamal soll seit Februar 2025 Single sein, nachdem er und seine Ex-Freundin Alex Padilla sich nach einem Jahr Beziehung trennten. Zwischendurch soll Yamal mit der Influencerin Fati Yazquez (29) in Verbindung gebracht worden sein. Diese wurde anschliessend übel beschimpft und bedroht, denn zum Zeitpunkt der angeblichen Liebelei war Yamal noch mit 17 Jahren noch minderjährig. Nicki Nicole muss sich um solche Vorwürfe seit Juli keine Sorgen mehr machen – seitdem ist Lamine Yamal volljährig.