Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

In der Neuzeit hat noch nie ein Schweizer für Real Madrid gespielt. Doch wenn alles nach Plan läuft, könnte sich das in den nächsten Jahren ändern. Seit diesem Sommer spielt ein Schweizer in der Jugendabteilung des Weltklubs. Sein Name: Quim Kühlmann (16).

Doch wer ist dieser Junge, der in Barcelona geboren wurde, Wurzeln in Saas-Fee VS hat und schweizerisch-deutscher Doppelbürger ist? Blick hat sich in seinem Umfeld umgehört.

Wie kam es zum Deal mit Real Madrid?

In den vergangenen Jahren spielte Kühlmann in der Jugendabteilung von Girona. Dort hinterliess er einen derart starken Eindruck, dass mehrere Topklubs auf ihn aufmerksam wurden – darunter auch Real Madrid. «Der Klub beobachtete ihn während der gesamten Saison und entschied sich schliesslich, ihn unter Vertrag zu nehmen», erklären seine Berater von der Agentur SEG. Nun soll Kühlmann in der weltbekannten Jugendakademie «La Fábrica» die nächsten Schritte machen. In Madrid hat er für drei Saisons unterschrieben – für die U17, U18 und U19.

Auf welcher Position spielt er?

Kühlmann ist auf der rechten Schiene zu Hause. «Er kann sowohl als Aussenverteidiger als auch als Flügelspieler eingesetzt werden. Dank seiner Vielseitigkeit fühlt er sich auf beiden Positionen sehr wohl», wird er von seinen Beratern beschrieben.

Zwei seiner Vorbilder sind allerdings auf anderen Positionen unterwegs: Neymar und Kylian Mbappé.

Wo lebt seine Familie?

Seit vielen Jahren lebt die Familie Kühlmann in der Nähe von Barcelona. Dort lernte Quims Mutter seinen Vater, einen Deutschen, während eines Ferienjobs kennen, als sie noch Studentin war. Nach Abschluss ihres Studiums zog sie direkt aus dem Wallis nach Spanien. Quim und seine Schwester wurden beide in Barcelona geboren.

Trotzdem ist die Verbindung zur Schweiz bis heute eng. Kühlmanns Grosseltern leben in Saas-Fee, zudem wohnt die Familie seines Onkels im Kanton Bern. Sie stehen in engem Kontakt und besuchen sich regelmässig.

Wie tickt er?

Obwohl Kühlmann am Meer aufgewachsen ist, liebt er die Berge. Seine Berater beschreiben ihn als intelligent, reif, bescheiden und sehr familienverbunden. Er wisse, woher er komme und wie viel Einsatz nötig gewesen sei, um dorthin zu gelangen, wo er heute steht. In Madrid lebt er gemeinsam mit seinen Teamkollegen im Klub-Wohnheim. Wie schon in Barcelona besucht er zudem eine Schweizer Schule. Sprachlich ist der Teenager bereits bestens aufgestellt: Er spricht fünf Sprachen – Walliserdeutsch, Deutsch, Spanisch, Katalanisch und Englisch.

Wie stark ist sein Bezug zur Schweiz?

Im Alter von gerade einmal vier Wochen war Kühlmann zum ersten Mal in der Schweiz. Sein Grossvater konnte damals aus beruflichen Gründen nicht nach Spanien reisen, um seinen Enkel kennenzulernen. Später verbrachte er regelmässig Ferien bei seinen Grosseltern in Saas-Fee. So auch im vergangenen Jahr, als er gemeinsam mit seinem Onkel, seinen Cousins und Freunden auch an einem Dorf-Fussballturnier teilgenommen hat.

Auch fussballerisch fühlt sich Kühlmann der Schweiz zugehörig. Zuletzt wurde er für die U16-Nati aufgeboten. «Der Verband beobachtete seine Spiele für Girona und zeigte sich von ihm überzeugt, woraufhin er zu einem Training eingeladen wurde», erklären seine Berater. Nun hoffe er, auch die nächsten Altersstufen zu durchlaufen.