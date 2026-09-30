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Mammutprogramm steht bevor
Fliegt Real die Saison um die Ohren?

Real Madrid bleibt personell arg gebeutelt: Verletzungen setzen Trainer José Mourinho und sein Team schwer unter Druck. Sieben Stars fallen voraussichtlich aus, während im Oktober entscheidende Spiele gegen Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig und Barcelona anstehen.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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José Mourinho steht mit Real Madrid vor einer Mammutaufgabe.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Real Madrid kämpft mit Verletzungspech: Mehrere Stammspieler fallen aktuell aus
  • Mbappé könnte in zwei Wochen nach Knieverletzung zurückkehren
  • Im Oktober warten Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig und Barcelona
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Hat Real Madrid die Meisterschaft bereits wieder verspielt, bevor die Saison überhaupt richtig Fahrt aufgenommen hat? Die Königlichen kämpfen seit Jahren mit demselben Sorgenkind: den zahlreichen Verletzten.

Im Sommer verpflichtete der Klub Trainer José Mourinho (63), um nach zwei titellosen Jahren die Trendwende zu schaffen. Doch schon jetzt zeigt sich: Zumindest die Verletzungsmisere hat auch «The Special One» vorerst nicht stoppen können.

Mourinho hat bald keine Spieler mehr!

Seit Jahresbeginn kämpft Innenverteidiger Raúl Asencio (23) mit Problemen. Wie die «Marca» berichtet, muss er sich nun einer Operation unterziehen. Und er ist nicht der Einzige: Mit Rodrygo, Éder Militao, Ferland Mendy, Kylian Mbappé, Federico Valverde und Ibrahima Konaté fehlen dem Cheftrainer voraussichtlich gleich sechs weitere Leistungsträger, wenn der Liga den Betrieb wieder aufnimmt.

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Kleiner Hoffnungsschimmer

Laut «Marca» kann zumindest Militao wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll auch Superstar Mbappé bald wieder auf den Platz zurückkehren: Seine Überdehnung der hinteren Kapsel im linken Knie dürfte in rund zwei Wochen ausgeheilt sein.

Mammutprogramm im Oktober

Auf die fitten Akteure wartet nach der Länderspielpause eine Herkulesaufgabe: Am 10. Oktober geht es in LaLiga gegen Villarreal weiter, unter der Woche folgt die Champions-League-Partie gegen die AS Roma, am 18. Oktober ist Sevilla im Bernabéu zu Gast. Nach einem weiteren internationalen Einsatz gegen RB Leipzig steht Ende Monat der Clásico in Barcelona an.

Das Fazit fällt klar aus: Der Oktober könnte für Real Madrid bereits meisterschaftsentscheidend sein – die Königlichen brauchen dafür jeden Mann.

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LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
7
24
21
2
Atletico Madrid
Atletico Madrid
7
9
16
3
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
7
2
16
4
Real Madrid
Real Madrid
7
10
15
5
Sevilla FC
Sevilla FC
7
1
13
6
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
7
5
11
7
RC Deportivo La Coruna
RC Deportivo La Coruna
7
2
10
8
Real Sociedad
Real Sociedad
7
-4
10
9
Villarreal CF
Villarreal CF
7
1
8
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
6
1
8
11
Getafe CF
Getafe CF
7
-3
8
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
7
-5
8
13
CA Osasuna
CA Osasuna
7
-7
8
14
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
7
2
7
15
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
7
0
7
16
Racing Santander
Racing Santander
7
-10
7
17
Levante UD
Levante UD
6
-4
5
18
Elche CF
Elche CF
7
-6
5
19
Valencia CF
Valencia CF
7
-9
4
20
FC Malaga
FC Malaga
7
-9
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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