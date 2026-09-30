Real Madrid bleibt personell arg gebeutelt: Verletzungen setzen Trainer José Mourinho und sein Team schwer unter Druck. Sieben Stars fallen voraussichtlich aus, während im Oktober entscheidende Spiele gegen Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig und Barcelona anstehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real Madrid kämpft mit Verletzungspech: Mehrere Stammspieler fallen aktuell aus

Mbappé könnte in zwei Wochen nach Knieverletzung zurückkehren

Im Oktober warten Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig und Barcelona

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Hat Real Madrid die Meisterschaft bereits wieder verspielt, bevor die Saison überhaupt richtig Fahrt aufgenommen hat? Die Königlichen kämpfen seit Jahren mit demselben Sorgenkind: den zahlreichen Verletzten.

Im Sommer verpflichtete der Klub Trainer José Mourinho (63), um nach zwei titellosen Jahren die Trendwende zu schaffen. Doch schon jetzt zeigt sich: Zumindest die Verletzungsmisere hat auch «The Special One» vorerst nicht stoppen können.

Mourinho hat bald keine Spieler mehr!

Seit Jahresbeginn kämpft Innenverteidiger Raúl Asencio (23) mit Problemen. Wie die «Marca» berichtet, muss er sich nun einer Operation unterziehen. Und er ist nicht der Einzige: Mit Rodrygo, Éder Militao, Ferland Mendy, Kylian Mbappé, Federico Valverde und Ibrahima Konaté fehlen dem Cheftrainer voraussichtlich gleich sechs weitere Leistungsträger, wenn der Liga den Betrieb wieder aufnimmt.

Kleiner Hoffnungsschimmer

Laut «Marca» kann zumindest Militao wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll auch Superstar Mbappé bald wieder auf den Platz zurückkehren: Seine Überdehnung der hinteren Kapsel im linken Knie dürfte in rund zwei Wochen ausgeheilt sein.

Mammutprogramm im Oktober

Auf die fitten Akteure wartet nach der Länderspielpause eine Herkulesaufgabe: Am 10. Oktober geht es in LaLiga gegen Villarreal weiter, unter der Woche folgt die Champions-League-Partie gegen die AS Roma, am 18. Oktober ist Sevilla im Bernabéu zu Gast. Nach einem weiteren internationalen Einsatz gegen RB Leipzig steht Ende Monat der Clásico in Barcelona an.

Das Fazit fällt klar aus: Der Oktober könnte für Real Madrid bereits meisterschaftsentscheidend sein – die Königlichen brauchen dafür jeden Mann.

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