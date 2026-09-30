Real Madrid hat Jarell Quansah im Visier. Der Verteidiger von Bayer Leverkusen soll das Interesse der Königlichen geweckt haben. Auch andere Topklubs beschäftigen sich mit dem Engländer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real Madrid zeigt Interesse an Leverkusens Jarell Quansah, 23-jähriger Innenverteidiger

Liverpool besitzt Rückkaufoption ab 2027 für über 60 Millionen Euro

Arsenals 65-Millionen-Angebot im August 2026 wurde von Leverkusen abgelehnt

Lynn Piubel

Jarell Quansah (23) steht offenbar auf dem Wunschzettel von Real Madrid. Der Innenverteidiger von Leverkusen hat mit seinen Leistungen das Interesse mehrerer europäischer Spitzenklubs geweckt.

Quansah wechselte im Sommer 2025 für rund 35 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Leverkusen und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Der englische Nationalspieler kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden.

Neben Real Madrid sollen sich auch Chelsea und Arsenal mit dem Defensivspieler beschäftigen. Arsenal soll im vergangenen August bereits mit einem Angebot über 65 Millionen Euro bei Bayer abgeblitzt sein.

Liverpool ist top abgesichert

Besonders interessant ist die Situation rund um Liverpool. Die Reds sicherten sich beim Transfer eine Rückkaufoption, die ab 2027 greift. Die festgeschriebene Ablöse soll mehr als 60 Millionen Euro betragen. Die Rückkaufoption war demnach sogar eine Voraussetzung dafür, dass Liverpool dem Wechsel nach Leverkusen zustimmte.

Liverpool wollte Quansah nicht innerhalb der Premier League an einen direkten Gegner verlieren. Gleichzeitig sollte der Engländer in Leverkusen die Möglichkeit bekommen, regelmässig auf hohem Niveau zu spielen und sich weiterzuentwickeln. Vor allem Einsätze in der Champions League waren für seine Perspektive wichtig.

Für Bayer könnte sich der Transfer langfristig auszahlen. Entwickelt sich Quansah wie erhofft, könnte Leverkusen bei einer Rückkehr nach Liverpool mehr als 60 Millionen Euro kassieren. Gleichzeitig steht der Verteidiger weiterhin langfristig unter Vertrag.