Der brasilianische Fussballstar Roberto Carlos hat am Portugal Football Summit enthüllt, dass er Millionen verloren hat. Falsche Freunde, unehrliche Agenten und Familie plünderten sein Vermögen von rund 160 Millionen Euro.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roberto Carlos, 53, verlor 160 Millionen Euro durch Betrug und Vertrauensmissbrauch

Der Linksverteidiger hat 11 Kinder mit sieben verschiedenen Frauen

Während Karriere 527 Spiele für Real Madrid, 25 Titel, 125 Länderspiele

Blick Sportdesk

Der brasilianische Fussballstar Roberto Carlos hat sein gesamtes Vermögen verloren – unglaubliche 160 Millionen Euro. Der 53-Jährige legt während des Portugal Football Summit offen, wie er durch falsche Freunde, skrupellose Agenten und eigene Familienmitglieder um sein Geld gebracht wurde.

Die erschütternde Enthüllung folgt auf Gerüchte, die bereits aufkamen: Damals hiess es, Roberto Carlos habe während seiner Scheidung und ohne festen Wohnsitz ein Zimmer im Trainingszentrum von Real Madrid beantragt. Zwar dementierte der Ex-Profi diese Behauptungen damals vehement, doch nun bestätigt er, dass er finanziell ruiniert ist.

Der legendäre linke Fuss

Bekannt für seinen kraftvollen linken Fuss, galt er einst als einer der besten Linksverteidiger der Fussballgeschichte. Der Brasilianer, der in seiner 24 Jahre dauernden Karriere 25 Titel sammelte, prägte die goldenen Zeiten von Real Madrid. Zwischen 1996 und 2007 bestritt er 527 Spiele für die Königlichen und wurde damit der ausländische Spieler mit den meisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte. Er gewann dreimal die Champions League und wurde mit der brasilianischen Nationalmannschaft 2002 Weltmeister. Für die Seleção lief der Linksverteidiger insgesamt 125-mal auf – übertroffen nur von Cafu.

Unvergessen bleibt sein legendärer Freistoss von 1997 gegen Frankreich, bei dem Roberto Carlos den Ball mit einer Geschwindigkeit von 137 km/h ins Tor beförderte. Die Flugbahn, die er mit seinem linken Aussenspann kreierte, gilt bis heute als physikalisches Mysterium. Französische Wissenschaftler versuchten später, die Flugkurve des Brasilianers zu analysieren – vergeblich.

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11 Kinder und 7 Frauen

Auch abseits des Platzes sorgt sein Privatleben immer wieder für Schlagzeilen: Roberto Carlos ist Vater von elf Kindern mit sieben verschiedenen Frauen und war zweimal verheiratet. Doch trotz seiner Erfolge und seines einstigen Reichtums steht der Superstar heute vor den Trümmern seiner Finanzen und einer ungewissen Zukunft. Seine Geschichte ist eine Mahnung, wie schnell der Glanz des Ruhms verblassen kann, wenn man das Vertrauen in die falschen Hände legt.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.