«Mbappé holt Barça auf den Boden der Tatsachen zurück»

Spektakel im Camp Nou! Real Madrid gewinnt einen packenden Clasico mit 2:1 und stoppt Barças Siegesserie in LaLiga. Nicht nur in der spanischen Presse wird Kylian Mbappé als grosser Star des Abends betitelt.

Darum gehts Real Madrid gewinnt den Clasico im Camp Nou 2:1 und stoppt Barcelonas Siegesserie in LaLiga

Internationale Presse stellt Kylian Mbappé in den Mittelpunkt

In England rufen Medien bereits eine neue Mourinho-Ära bei Real aus

Fabienne Kleinhenz

Real Madrid gewinnt den Clasico im Camp Nou mit 2:1. Kylian Mbappé erzielt einen Doppelpack und fügt damit Barcelona die erste Niederlage in dieser Saison zu. Klar, dass das Kracherduell in Spanien, aber auch europaweit in der Presse diskutiert wird.

Spanische Pressestimmen

«El Pais»: Die grösste spanische Tageszeitung titelt: «Das beste Real Madrid wird im Camp Nou geboren und besiegt Barcelona mit einem Doppelpack von Mbappé.» Und weiter heisst es: «Real Madrid, mit einer souveränen Aufstellung, zerstörte Barcelonas Hoffnungen im Camp Nou.»

«Marca»: «Mbappé holt Barcelona auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Doppelpack des Franzosen bescherte Real Madrid den Sieg – und neutralisierte Barcelonas Stärken.» Die Einschätzung des spanischen Magazins: «Ein solides, präzises und vielseitiges Team, das sowohl defensiv stark agierte als auch intelligent angriff und den Clasico dank eines Doppelpacks von Mbappé, der stets treffsicher war, gewann.»

Auch die «AS» strich den Doppelpack von Stürmer Mbappé hervor: «Real Madrid ist da. Ein grandioser und unberechenbarer Clasico veränderte den Verlauf der Liga.» Nach dem Sieg hat Real nur noch drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Barça.

«Real Madrid übernimmt das Camp Nou und setzt La Liga unter Druck», schreibt die «Mundo Deportivo» – und findet klare Worte: «Sie erstickten Barcelona im Keim, erarbeiteten sich eigene Torchancen und dominierten phasenweise eine Barcelona-Mannschaft, die ihren gewohnten, brillanten Fussball nicht zeigen konnte.»

Deutsche Pressestimmen

Mbappé und Rekorde stehen bei «Eurosport» im Fokus: «Doppelpacker Kylian Mbappé schockt FC Barcelona spät – Hansi Flick verpasst La-Liga-Rekord gegen Real Madrid.» Mit einem Sieg der Blaugrana hätten diese eine Siegesserie von 10 Spielen zum Saisonstart in der Liga ausgebaut und den Madrilenen ihren Rekord entrissen.

Die «Sportschau» macht das noch deutlicher: «Kylian Mbappé hat den 265. Clasico in La Liga im Alleingang für Real Madrid entschieden.»

Etwas emotionaler wird es bei der «Bild»: «Mbappé schockt Barça kurz vor Schluss. Unglaublicher Sieg von Real Madrid im El Clasico!»

Weitere internationale Stimmen

«The Guardian» erklärt den Anfang einer neuen Ära unter José Mourinho (63): «Dreizehn Jahre später führte José Mourinho Real Madrid als ein Team ins Camp Nou und als ein anderes wieder hinaus – nach einem späten Sieg, der ihm eine ganz neue Welt eröffnet.»

Die «L'Équipe» bleibt zurückhaltender: «Madrider Genuss. Dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappé sicherte sich Real Madrid einen Sieg in Barcelona und entfachte damit das Titelrennen in LaLiga neu.»

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