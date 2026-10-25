Am Sonntag duellieren sich Barcelona und Real Madrid zum 264. Mal. Zeit für einen Rückblick auf fünf geschichtsträchtige Duelle.

Stefan Kreis Reporter Fussball

1. Das extremste Clasico (1943)

Die Copa del Rey hiess unter dem Regime von General Franco «Copa del Generalisimo» und sorgte 1943 für einen der grössten Skandale in der Geschichte des spanischen Fussballs. Nach einem 3:0-Hinspielsieg werden die Spieler von Barcelona vor dem Rückspiel im Bernabeu von Sicherheitskräften des Franco-Regimes subtil daran erinnert, dass sie überhaupt nur aufgrund der «Grosszügigkeit des Generals» spielen dürfen. Real gewinnt danach komplett humorbefreit mit 11:1.

Near-Live-Teaser Barcelona – Real Madrid «El Clásico»: Barcelona gegen Real Madrid. Wenn die beiden Erzrivalen aufeinandertreffen, ist Spektakel garantiert. Traumtore, hitzige Zweikämpfe, Rudelbildungen und Platzverweise – dieses Duell bietet alles, was das Fussballherz höherschlagen lässt. Am Sonntagabend um 21 Uhr ist es wieder so weit. Mit Blick bist du hautnah dabei und verpasst keinen wichtigen Moment. Dank der Nearlive-Funktion siehst du in Kooperation mit DAZN ausgewählte Spielszenen im Video direkt nach dem Geschehen. Ob ein Treffer, eine strittige Szene oder eine entscheidende Parade: Du bleibst am Ball und siehst die wichtigsten Momente der Partie beinahe live in unseren Videosequenzen. So bist du mit dem Blick-Ticker immer auf dem neuesten Stand. «El Clásico»: Barcelona gegen Real Madrid. Wenn die beiden Erzrivalen aufeinandertreffen, ist Spektakel garantiert. Traumtore, hitzige Zweikämpfe, Rudelbildungen und Platzverweise – dieses Duell bietet alles, was das Fussballherz höherschlagen lässt. Am Sonntagabend um 21 Uhr ist es wieder so weit. Mit Blick bist du hautnah dabei und verpasst keinen wichtigen Moment. Dank der Nearlive-Funktion siehst du in Kooperation mit DAZN ausgewählte Spielszenen im Video direkt nach dem Geschehen. Ob ein Treffer, eine strittige Szene oder eine entscheidende Parade: Du bleibst am Ball und siehst die wichtigsten Momente der Partie beinahe live in unseren Videosequenzen. So bist du mit dem Blick-Ticker immer auf dem neuesten Stand. Mehr

2. Standing Ovations für Ronaldinho (2005)

Für gewöhnlich werden Barça-Spieler im Bernabeu mit Schmähgesang eingedeckt, vor 21 Jahren aber erheben sich zehntausende Real-Anhänger von ihren Sitzen und zollen dem Superstar des Gegners Respekt. Minuten zuvor hatte Ronaldinho die Abwehr schwindlig gespielt und zum zweiten Mal getroffen. Bereits sein erstes Solo ist absolute Weltklasse.

3. Schweinekopf für Luis Figo (2002)

Fünf Jahre lang verzaubert Luis Figo das Camp Nou, ist Superstar, ist Kapitän. Dann lockt Real mit einem für damalige Verhältnisse astronomischen Angebot von 60 Millionen Euro. Und weil Figo kurz zuvor Barça in einem Interview die Treue schwört und sich im blau-roten Trikot ablichten lässt, drehen die Katalanen durch. Höhepunkt des Hasses, ist ein Schweinekopf, der auf den Rasen fliegt. Figo selbst bekommt davon nichts mit und sagt hinterher scherzhaft: «Wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich ein Stück davon gegessen.»

4. Messis Trikot-Jubel (2017)

Es läuft die 92. Minute, als Superstar Lionel Messi im Bernabeu seinen 500. Karrieretreffer erzielt und gleichzeitig den Clasico entscheidet. Zuvor muss der Zauberfloh soviel einstecken, wie noch selten in seiner Karriere. Marcelo erwischt ihn mit dem Ellbogen im Gesicht, von Sergio Ramos gibts bis zu dessen Platzverweis 85 Minuten auf die Socken. Wohl auch deshalb packt der sonst eher zurückhaltende Argentinier einen ikonischen Jubel aus, entledigt sich seines Trikots und reibt den Madrilenen seine Nummer 10 unter die Nase.

5. Bales Jahrhundert-Sprint (2014)

Beim Stand von 1:1 setzt Gareth Bale, der mit einer Höchstgeschwindigkeit von 36,9 km/h zu den schnellsten Spieler der Geschichte gehört, zu einem Wahnsinssprint an. Obwohl von Marc Batra bereits aus dem Feld gedrängt, kocht der Waliser seinen Gegenspieler ab und trifft durch die Beine von Barça-Ersatzgoalie José Manuel Pinto hindurch zum Triumph in der Copa del Rey.

Ebenfalls legendär ist das Ende der Guardiola-Dominanz zwei Jahre zuvor, als Real Madrid mit einem Auswärtssieg im Camp Nou den Grundstein zu einer historischen Rekordsaison legte und Cristiano Ronaldo sein Tor mit dem «Calma, calma»-Jubel feierte. Von jenen 100 Punkten, die Real in der ersten Amtszeit von José Mourinho holte, sind die Königlichen aktuell aber weit entfernt. Schlimmer noch für jeden Real-Fan: Sollte Barça, das bislang alle neun Saisonspiele gewonnen hat, so weitermachen, dann wird die Bestmarke fallen.