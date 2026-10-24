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Macht er am Sonntag weiter?
Die schönsten Clásico-Tore von Lamine Yamal

Lamine Yamal trifft am Sonntag im Clásico auf Real Madrid. In Zusammenarbeit mit DAZN zeigen wir dir seine schönsten Tore im historischen Duell gegen den Erzrivalen.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Sevilla FC
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7
Deportivo Alaves
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10
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9
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11
10
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
1:0
10
0
11
11
CA Osasuna
CA Osasuna
9
-8
11
12
Levante UD
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-2
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14
Villarreal CF
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0
9
15
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-1
9
16
Getafe CF
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9
-6
9
17
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
9
-8
9
18
Racing Santander
Racing Santander
0:1
10
-13
8
19
Valencia CF
Valencia CF
9
-9
6
20
FC Malaga
FC Malaga
10
-12
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
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