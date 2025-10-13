DE
Mbappé-Mama über die Privatsphäre des Superstar
«Ausserhalb des Spielfelds hat Kylian kein Leben»

Kylian Mbappé dominiert den Fussball, aber sein Privatleben leidet. Seine Mutter und Beraterin Fayza Lamari enthüllt, dass der Superstar ausserhalb des Spielfelds kaum ein normales Leben führen kann und unter mangelnder Privatsphäre leidet.
Publiziert: 14:15 Uhr
|
Aktualisiert: 14:19 Uhr
Kylian Mbappé ist in der Fussballwelt aktuell das Mass aller Dinge.
Darum gehts

  • Kylian Mbappé dominiert die Fussballwelt, hat aber kein Privatleben
  • Mutter sorgt sich um fehlende Privatsphäre und Normalität ihres Sohnes
  • Mbappé trifft in allen WM-Qualifikationsspielen für Frankreich und dominiert auch bei Real Madrid
Fünf Tore in zwei Champions-League-Spielen. Neun Treffer in acht La-Liga-Partien. Kylian Mbappé (26) dominiert die Fussballwelt derzeit fast im Alleingang – er trifft in jeder einzelnen seiner letzten zehn Partien.

Abseits des Rasens zeigt sich jedoch ein ganz anderes Bild – eines, das seiner Mutter Fayza Lamari (51) grosse Sorgen bereitet. Bei der Veranstaltung «Demain le Sport» gewährt sie seltene Einblicke in das Privatleben des Superstars.

«Ausserhalb des Spielfelds hat er kein Leben»

Mbappé fehlt jegliche Privatsphäre. Auf die Frage, ob er nicht eine Freundin haben wolle, antwortet der Franzose seiner Mutter: «Siehst du in diesem Chaos eine Frau?» Zu dieser Zeit (2024) lief es für Mbappé sportlich alles andere als rund.

Im selben Jahr reist er mit Freunden nach Stockholm in die Ferien. Dort wird in ihrem Hotel wegen des Verdachts auf Vergewaltigung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft schaltet sich kurzzeitig ein, doch nach knapp zwei Monaten werden die Ermittlungen fallengelassen.

Seine Mutter, die gleichzeitig seine Beraterin ist, erzählt weiter: «Manchmal fuhr er mit einem Peugeot 206 auf der Stadtautobahn um Paris herum, nur um zu sehen, wie es so ist. Er kann nicht einmal mehr auf die Strasse gehen. Das macht mich traurig.» Mbappé fühle sich auf dem Platz deutlich wohler als daneben: «Ausserhalb des Spielfelds hat er kein Leben, aber das ist das Leben, das er gewählt hat.»

Trotz aller Sorgen – auch Verständnis

Auch wenn Fayza Lamari die Belastung ihres Sohnes deutlich spürt, zeigt sie Verständnis: «Würde ich diesen ganzen Hype um mich herum erleben … Ich weiss nicht, ob ich dem standhalten könnte.»

Diesen Hype hat sich Mbappé allerdings hart erarbeitet. Auch in der Nationalmannschaft lässt er konstant seine Klasse aufblitzen – er trifft in jedem der vergangenen WM-Qualifikationsspiele für Frankreich. Mit neun Punkten aus drei Spielen sind «Les Bleus» auf Kurs für die WM 2026.

