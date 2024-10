Kylian Mbappe verbrachte die Nati-Pause in Stockholm. Foto: IMAGO/TT 1/6

Ende September zog sich Kylian Mbappé (25) eine Muskelverletzung am Oberschenkel. Rund drei Wochen sollte er ausfallen – kurz vor der Nati-Pause stand er überraschenderweise dann doch wieder im Kader der Königlichen. Ein Aufgebot für die Nations-League-Spiele des französischen Nationalteams liess Mbappé dann aber trotzdem aus – zum Unmut der Franzosen.

Stattdessen begab sich Mbappé während der Nati-Pause in die schwedische Hauptstadt Stockholm. Genau dort werden nun Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn erhoben. «Die Polizei nahm die Anzeige am Samstag auf, nachdem sich die Frau in ärztliche Behandlung begeben hatte», berichtet die schwedische Zeitung «Aftonbladet».

«War so vorhersehbar»

So hätte Mbappé am Donnerstagabend – just als Frankreich gegen Israel spielte – zuerst im Luxusrestaurant Chez Jolie gegessen und sich später in den Nachtklub V begeben. An jenem Abend soll es im Hotel, in dem Mbappé untergebracht war, dann zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Polizei von Stockholm wollte die Berichte bisher «weder bestätigen noch dementieren». Am Dienstag bestätigte die Staatsanwaltschaft zumindest, dass eine Anzeige wegen Vergewaltigung Polizei eingegangen. Nicht erwähnt wurde dabei, ob es sich dabei um den Fall Mbappé handelt.

Dafür äusserste sicher der Superstar selbst dazu. «Fake News!!!!», schreibt Mbappé am Dienstag auf X. «Das war so vorhersehbar, ein Tag vor der Gerichtsverhandlung». Der 25-Jährige bezieht sich dabei auf die für Dienstag angesetzte Gerichtsverhandlung im Finanzstreit zwischen ihm und seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain. So fordert Mbappé von seinem ehemaligen Arbeitgeber 55 Millionen Euro für nicht ausbezahlte Gehälter und Prämien.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP legte das Management Mbappés nach und bezeichnete den Bericht der schwedischen Zeitung als «verleumderisches Gerücht», gegen welches man vorgehen wolle.