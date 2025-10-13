Österreichs Ralf Rangnick, Alaba und Gregoritsch sind nach der 0:1-Niederlage gegen Rumänien frustriert. Das Last-Minute-Gegentor in Bukarest bremst Österreichs WM-Ambitionen. Nun droht ein Endspiel um das direkte WM-Ticket gegen Bosnien-Herzegowina.

1/5 Österreich verliert gegen Rumänien in letzter Sekunde. Foto: AFP

Darum gehts Österreich verliert in Rumänien. Rangnick kritisiert spätes Gegentor

Alaba: Enttäuschung riesig, Kabine sehr ruhig nach Niederlage

Vorsprung auf Platz zwei beträgt nur noch zwei Punkte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ralf Rangnick ist nach der Last-Minute-Pleite in Rumänien mächtig angefressen. «Das war sicherlich deppert von uns», schimpft Österreichs Nationaltrainer über das späte Gegentor beim 0:1 in Bukarest, das die Alpenkicker auf dem Weg zur WM 2026 einbremste.

«Da geht es einfach darum, die Uhr runterzuspielen, dann fahren wir hier mit einem 0:0 nach Hause», sagte Rangnick.

«Extrem ärgerlich»

Der Hannoveraner Virgil Ghita (90.+5) hatte ganz spät zum Sieg für die Rumänen getroffen. Nun droht Österreich ein Endspiel um das direkte WM-Ticket gegen Bosnien-Herzegowina.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wir hatten heute die Chance, einen grossen Schritt Richtung WM zu machen», haderte Rangnick drei Tage nach dem Rekordsieg gegen San Marino (10:0), die Niederlage sei «extrem ärgerlich».

Michael Gregoritsch (31) ist nach dem Spiel beim Interview mit Servus TV ebenso frustriert: «Es ist extrem unglücklich. Wir haben gefightet, wir hätten uns einen Punkt verdient».

Auch Captain David Alaba äussert sich zur Stimmung nach der Partie: «Die Enttäuschung ist riesig, wir haben uns etwas anderes vorgenommen. Wenn du so spät das Tor kassierst, ist das doppelt bitter». In der Kabine herrschte «ganz viel Ruhe».

Für Österreich wirds nochmals eng

Der Vorsprung auf Platz zwei, der den Umweg über die Playoffs bedeuten würde, beträgt vor den letzten beiden Qualifikationsspielen in der Gruppe H nur noch zwei statt fünf Punkte, die es mit einem Sieg gegen die Rumänen gewesen wären. Auch die Osteuropäer könnten Österreich rein theoretisch noch das direkte WM-Ticket streitig machen.

Zum Abschluss kommt es für das Rangnick-Team am 18. November in Wien zum direkten Duell mit Bosnien-Herzegowina. Zuvor tritt Österreich noch auf Zypern an.