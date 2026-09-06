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Yamal turtelt mit Freundin Inés Garcia in Paris
Liebesurlaub bei Spanien-Star
Yamal turtelt mit seiner Freundin in Paris
Zwischen Lamine Yamal und Inés Garcia scheint es gut zu laufen. Kürzlich haben die frisch Verliebten einen Kurztrip nach Paris unternommen.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Pascal Widmer
Videoredaktor Sport
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