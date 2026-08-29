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Frau zerlegt im Armdrücken einen Muskelmann nach dem anderen
Armdrückerin zerlegt alle
Sie lehrt testosterongeladene Muskelprotze das Fürchten
Im Armdrücken macht ihr keiner was vor: Sarah Bäckman lässt den Männern keine Chance und zerlegt einen nach den anderen.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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