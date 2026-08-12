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Mit Vollgas übers ganze Feld
Brasil-Teamarzt wird für wilden Sprint gefeiert

Bei einem Spiel in der brasilianischen dritten Liga kommt es zu einer kuriosen Szene rund um den Teamarzt. Denn dieser geht mit seinem Sprint über das Spielfeld viral.
Publiziert: 15:49 Uhr
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