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Fussball: Brasilianischer Teamarzt rennt um sein Leben
Mit Vollgas übers ganze Feld
Brasil-Teamarzt wird für wilden Sprint gefeiert
Bei einem Spiel in der brasilianischen dritten Liga kommt es zu einer kuriosen Szene rund um den Teamarzt. Denn dieser geht mit seinem Sprint über das Spielfeld viral.
Publiziert: 15:49 Uhr
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