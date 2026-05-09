Trainer-Legende José Mourinho steht vor einem erneuten Engagement bei Real Madrid. Eine Rückkehr auf die Trainerbank der Königlichen scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Derweil überrascht Real-Ikone Iker Casillas mit einem anderen Namen für den Trainerjob.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real Madrid verhandelt mit José Mourinho, Rückkehr nur noch eine Frage der Zeit

Mourinho stellt strikte Bedingungen, sieht strukturelle Reformen bei Real nötig

Arbeloa wird Real Madrid höchstwahrscheinlich verlassen

Davide Malinconico Redaktor Sport

Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass José Mourinho (63) der Wunschkandidat von Real-Präsident Florentino Pérez (79) für den Trainerjob bei Real Madrid ist.

Bereits am Donnerstag informierte Blick, dass «The Special One» einer Rückkehr nach Madrid (bereits von 2010 bis 2013 Real-Coach) nicht abgeneigt sein soll, ein Engagement jedoch an strikte Bedingungen knüpft, da er den Verein für strukturell reformbedürftig hält.

Rückkehr Mourinhos steht bevor

Am Freitag berichtete der weltweit bekannte Fussballjournalist Fabrizio Romano, dass Real die «Operation Mourinho» offiziell gestartet habe und bereits direkt mit ihm und seinem Team verhandle. Sein derzeitiger Arbeitgeber Benfica Lissabon würde Mourinho zwar gerne behalten; sollte Real-Präsi Pérez jedoch die Forderungen der Trainer-Legende akzeptieren, werde dieser einschlagen und zu den Madrilenen zurückkehren.

Der ebenfalls renommierte Fussballexperte Matteo Moretto spricht am Samstagmorgen gar davon, dass ein Abschluss unmittelbar bevorstehe: Es habe bedeutende Fortschritte hinsichtlich der Rückkehr des Portugiesen gegeben. Für die spanische Zeitung «AS» ist das Comeback sogar «nur noch eine Frage der Zeit».

Real-Ikone mit bizarrem Vorschlag

Derweil überrascht Real-Ikone Iker Casillas (44) mit einem bizarren Vorschlag: Xabi Alonso (44) zurückzuholen. Wie «Bild» schreibt, ist der Weltmeister von 2010 der Meinung, dass man es mit seinem ehemaligen Mitspieler als Trainer noch mal versuchen sollte.

Erst Anfang dieses Jahres hatte man sich von Alonso getrennt – nachdem dieser im Sommer 2025 als Cheftrainer eingestellt worden war. Dass es in naher Zukunft tatsächlich zu einem Comeback kommt, gilt daher als überaus unwahrscheinlich. Bei einer Veranstaltung des Senders Movistar Plus+ gibt Casillas jedoch zu Protokoll, dass er Alonso nach wie vor für den «perfekten Trainer» für Real Madrid halte, da jener Bayer Leverkusen mit «einem ziemlich guten Spielsystem» zu grossen Erfolgen geführt habe.

Arbeloa-Aus immer wahrscheinlicher

Was sich immer mehr abzeichnet, ist, dass der aktuelle Coach Álvaro Arbeloa (43) die Königlichen im Sommer so oder so verlassen wird – ganz egal, ob Mourinho tatsächlich kommt oder nicht.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Freitag verkündete, habe der Verein andere Pläne für die nächste Saison, weshalb der Spanier eine weniger als 10-prozentige Chance habe, über den Sommer hinaus zu bleiben.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen