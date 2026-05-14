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Jetzt meldet sich Boss Pérez
Kehrt Mourinho zu Real Madrid zurück?

Spekulationen um eine Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid weist Klubpräsident Florentino Pérez zurück. Der Ex-Coach bleibt dennoch Gesprächsthema.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Holt Florentino Pérez einen seiner Ex-Trainer zurück?
Foto: AFP

Klub-Boss Florentino Pérez (79) hat sich am Mittwoch in einem Interview mit «El Chiringuito» zu den Gerüchten über eine mögliche Rückkehr von José Mourinho (63) zu Real Madrid geäussert. Der Präsident der Königlichen lobt seinen Ex-Trainer, hält sich jedoch bedeckt, was eine Wiederverpflichtung betrifft.

«Ich mag alle Trainer. Er war bei uns und hat unsere Wettbewerbsfähigkeit gesteigert, und von da an haben wir sechs Champions-League-Titel in zehn Jahren gewonnen», sagt Pérez. Gleichzeitig betont er, dass er keinen direkten Einfluss auf die Wahl des Cheftrainers ausübe: «Kommt Mourinho zu Real Madrid? Das wird jetzt nicht diskutiert ... Es stimmt nicht, dass immer der Präsident den Trainer verpflichtet.»

Mourinho wird heiss gehandelt

Mourinhos Name sorgt in Spanien derzeit für Schlagzeilen. Nach einem durchwachsenen Jahr mit Benfica, das auf dem dritten Platz in der portugiesischen Liga enden könnte, wird spekuliert, dass Mourinho erneut bei Real Madrid anheuern könnte.

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Während einige Fans den einstigen Erfolgstrainer zurückholen wollen, raten andere laut Aussagen von Pérez dringend davon ab: «Ich bekomme viele Nachrichten. Einige sagen mir, ich solle Mourinho verpflichten, andere sagen, ich solle nicht einmal daran denken. Ich antworte auf keine davon.»

Mourinho war von 2010 bis 2013 Trainer der Madrilenen und prägte eine Ära intensiver Rivalität mit Pep Guardiolas Barcelona. Unter seiner Führung gewann Real eine Meisterschaft, eine Copa del Rey und einen Supercup. Doch ob der charismatische Coach tatsächlich eine Rückkehr nach Madrid plant, bleibt vorerst unklar. Klar ist jedoch, dass die Diskussionen um ihn in Spanien nicht abebben – besonders, da die Zukunft des aktuellen Real-Trainers Alvaro Arbeloa (43) nach dieser Saison mehr als fraglich ist.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
36
59
91
2
Real Madrid
Real Madrid
35
37
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
36
24
69
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
36
21
66
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
36
12
57
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
36
4
50
7
Getafe CF
Getafe CF
36
-6
48
8
Real Sociedad
Real Sociedad
35
-1
44
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
36
-13
44
10
Sevilla FC
Sevilla FC
36
-12
43
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
35
-6
43
12
CA Osasuna
CA Osasuna
36
-4
42
13
Valencia CF
Valencia CF
35
-12
42
14
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
36
-13
42
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
36
-12
40
16
Elche CF
Elche CF
36
-9
39
17
RCD Mallorca
RCD Mallorca
36
-11
39
18
Levante UD
Levante UD
36
-15
39
19
FC Girona
FC Girona
35
-15
39
20
Real Oviedo
Real Oviedo
35
-28
29
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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