Inter Mailand ist im italienischen Fussball das Mass aller Dinge. Das will gefeiert werden – findet auch Nati-Verteidiger Manuel Akanji.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Inter Mailand feiert das Double: Coppa d'Italia-Sieg gegen Lazio Rom

Manuel Akanji glänzt mit entscheidendem Tackling und feiert ausgelassen in Unterhose

3. Double in Klubgeschichte, Akanji gewinnt Titel in drei Ländern

Christian Müller Redaktor Sport

Inter Mailand hat allen Grund zu feiern: Der 21. Meistertitel ist längst eingetütet, am Mittwochabend kommt noch der zehnte Streich in der Coppa d'Italia dazu. 2:0 bezwingt Inter im Final Lazio Rom. Für die Mailänder ist es das dritte Double der Klubgeschichte.

Ein solcher Erfolg will natürlich gefeiert werden. In der Garderobe tanzen die siegreichen Inter-Stars um die Trophäe. Besonders heiss auf die Coppa-Party ist offenbar Manuel Akanji (30). Der Nati-Verteidiger hat sich den Sportutensilien schnell entledigt und springt nur mit Unterhosen bekleidet durch die Kabine. Akanji fügt seiner ohnehin beeindruckenden Titelsammlung eine weitere Trophäe hinzu: In der Schweiz, England und Italien hat er beide grossen Titel abgeräumt, in Deutschland wurde er mit dem BVB immerhin Pokalsieger.

Kapitales Tackling von Akanji

Akanji spielt nicht nur beim Feiern, sondern auch zuvor auf dem Platz eine zentrale Rolle. In der 75. Minute macht er mit einer Intervention gegen Lazios Boulaye Dia eine der besten Torchancen der Römer zunichte und ist so einer der Helden des Finals.

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Weniger gross ist für einmal der Anteil von Yann Sommer (37). Der Schweizer Goalie ist auch im Final Ersatz. Inter-Trainer Christian Chivu schenkt erneut Cup-Goalie Josep Martinez das Vertrauen. Die Freude an seinem ersten Coppa-Sieg lässt sich Sommer trotz Ersatzrolle nicht nehmen. Auch wenn bei ihm das Trikot etwas länger anbleibt als bei Kollege Akanji.

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