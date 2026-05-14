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Sommer, Akanji und Co. feiern Coppa-Titel in der Garderobe
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Nach 2:0-Sieg gegen Lazio Rom:Sommer, Akanji und Co. feiern Coppa-Titel in Garderobe

Nach Coppa-Triumph
Akanji feiert als Held in Unterhose – Sommer als Ersatzgoalie

Inter Mailand ist im italienischen Fussball das Mass aller Dinge. Das will gefeiert werden – findet auch Nati-Verteidiger Manuel Akanji.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Manuel Akanji küsst die Coppa-Trophäe.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Inter Mailand feiert das Double: Coppa d'Italia-Sieg gegen Lazio Rom
  • Manuel Akanji glänzt mit entscheidendem Tackling und feiert ausgelassen in Unterhose
  • 3. Double in Klubgeschichte, Akanji gewinnt Titel in drei Ländern
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Christian MüllerRedaktor Sport

Inter Mailand hat allen Grund zu feiern: Der 21. Meistertitel ist längst eingetütet, am Mittwochabend kommt noch der zehnte Streich in der Coppa d'Italia dazu. 2:0 bezwingt Inter im Final Lazio Rom. Für die Mailänder ist es das dritte Double der Klubgeschichte.

Ein solcher Erfolg will natürlich gefeiert werden. In der Garderobe tanzen die siegreichen Inter-Stars um die Trophäe. Besonders heiss auf die Coppa-Party ist offenbar Manuel Akanji (30). Der Nati-Verteidiger hat sich den Sportutensilien schnell entledigt und springt nur mit Unterhosen bekleidet durch die Kabine. Akanji fügt seiner ohnehin beeindruckenden Titelsammlung eine weitere Trophäe hinzu: In der Schweiz, England und Italien hat er beide grossen Titel abgeräumt, in Deutschland wurde er mit dem BVB immerhin Pokalsieger.

Kapitales Tackling von Akanji

Akanji spielt nicht nur beim Feiern, sondern auch zuvor auf dem Platz eine zentrale Rolle. In der 75. Minute macht er mit einer Intervention gegen Lazios Boulaye Dia eine der besten Torchancen der Römer zunichte und ist so einer der Helden des Finals.

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Weniger gross ist für einmal der Anteil von Yann Sommer (37). Der Schweizer Goalie ist auch im Final Ersatz. Inter-Trainer Christian Chivu schenkt erneut Cup-Goalie Josep Martinez das Vertrauen. Die Freude an seinem ersten Coppa-Sieg lässt sich Sommer trotz Ersatzrolle nicht nehmen. Auch wenn bei ihm das Trikot etwas länger anbleibt als bei Kollege Akanji. 

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Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
36
54
85
2
SSC Neapel
SSC Neapel
36
18
70
3
Juventus Turin
Juventus Turin
36
29
68
4
AC Mailand
AC Mailand
36
18
67
5
AS Rom
AS Rom
36
24
67
6
Como 1907
Como 1907
36
32
65
7
Atalanta BC
Atalanta BC
36
16
58
8
Bologna FC
Bologna FC
36
2
52
9
Lazio Rom
Lazio Rom
36
2
51
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
36
-1
50
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
36
-2
49
12
FC Turin
FC Turin
36
-18
44
13
Parma Calcio
Parma Calcio
36
-18
42
14
Genua CFC
Genua CFC
36
-8
41
15
AC Florenz
AC Florenz
36
-11
38
16
Cagliari Calcio
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36
-15
37
17
US Lecce
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36
-24
32
18
US Cremonese
US Cremonese
36
-23
31
19
Hellas Verona
Hellas Verona
36
-34
20
20
Pisa SC
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36
-41
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