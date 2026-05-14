Geraldine Reuteler und Nadine Riesen setzen ihre Karrieren nicht in Frankfurt fort. Wo es fürs Nati-Duo weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Nach acht bzw. drei Jahren ziehen Geraldine Reuteler (27) und Nadine Riesen (26) einen Schlussstrich unter ihre Zeit bei Eintracht Frankfurt. Beide Nati-Fussballerinnen verkünden auf Instagram ihren Abschied.

«Ich bin 2018 nach Frankfurt gekommen – als junges Mädchen. Hier durfte ich wachsen und mich weiterentwickeln, persönlich wie auch fussballerisch. Frankfurt wurde zu meinem zweiten Zuhause und ich habe hier wundervolle Menschen kennenlernen dürfen – Freunde fürs Leben», schreibt Reuteler.

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Riesen wählt ähnlich emotionale Abschiedsworte: «Als ich nach Frankfurt kam, hätte ich nie gedacht, wie prägend diese Zeit für mich werden würde – sportlich, aber vor allem auch persönlich. Ich durfte hier besondere Menschen kennenlernen, Freundschaften fürs Leben schliessen und Momente erleben, die ich nie vergessen werde.»

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Reuteler und Riesen sind während der gemeinsamen Zeit in Frankfurt enge Freundinnen geworden. Phasenweise wohnten sie gar zusammen. Wo sie ihre Karrieren fortsetzen, wollen beide noch nicht verraten. Reuteler wurde zuletzt mit Arsenal in Verbindung gebracht.