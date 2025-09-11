Seine Freundin schwärmt von Lamine Yamal

Lamine Yamal sorgt nicht nur auf dem Platz für Aufsehen, auch sein Liebesleben sorgt für Schlagzeilen. Nach Gerüchten um eine Trennung von Rapperin Nicki Nicole bringt nun ausgerechnet sein Teamkollege Nico Williams Licht ins Dunkle, ehe auch sie sich dazu äussert.

1/11 Lamine Yamal hat allen Grund zum Strahlen. Foto: AFP

Darum gehts Lamine Yamals Karriere und Liebesleben sind turbulent

Yamal löscht gemeinsames Foto mit Freundin, sorgt für Krisengerüchte

Nun verrät sein Kumpel auf Instagram, dass die beiden noch immer verliebt sind

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Karriere von Lamine Yamal (18) ist turbulent. Er hält unzählige Rekorde als jüngster Spieler – etwa für das Startelf-Debüt in LaLiga (16 Jahre, 38 Tage), das Barcelona-Debüt in der Champions League (16 Jahre, 68 Tage) oder als Torschütze an einer EM (16 Jahre, 339 Tage). Zudem ist er bereits zweifacher spanischer Meister, hat einmal den Cup gewonnen und darf sich Europameister nennen.

Aber nicht nur seine bisherige Karriere ist turbulent, sondern auch sein Liebesleben. Im Frühsommer zeigt er sich mehrfach an der Seite der argentinischen Rapperin Nicki Nicole (25). Anfang August trägt sie im Stadion sein Trikot – ein klarer Hinweis, dass zwischen den beiden mehr ist. Und tatsächlich. Kurz darauf bestätigen sie auf Instagram ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Foto, aufgenommen an ihrem Geburtstag. Yamal strahlt vor Glück.

Und sorgt wenig später dafür, dass Krisen-Gerüchte die Runde machen. Nach zwei Wochen löscht er das gemeinsame Foto wieder, ändert auf Instagram sein Profilbild in ein schwarzes Foto. Trauert er um seine Beziehung?

Hört nur auf seine Freunde

Yamal ist sich bewusst, dass viel über ihn gesprochen wird, auch über das, was er abseits des Fussballs macht. In einem Interview mit RTVE sagt er, dass man über ihn spreche «wegen dem, was ich auf dem Spielfeld leiste, denn wenn ich dort nicht so gut wäre, würde niemand über mich sprechen».

In dem Fall würde sich niemand dafür interessieren, mit wem er ausgehe oder wie er seinen Geburtstag feiere. Er betont, er gehe seinen Weg und wenn es darauf ankomme, höre er nur auf seine Freunde, die alles wissen.

Auf frischer Tat ertappt

Ob Nicki Nicole weiter dazu zählt? Offenbar schon. Dieses «Geheimnis» lüftet ausgerechnet sein Spanien-Teamkollege Nico Williams (23). Nach dem 6:0 in der WM-Quali gegen die Türkei filmt er ihn für eine Instagram-Story. «Warum lächelst du, Bruder? Warum lächelst du dein Handy an?», fragt er Yamal. Auf frischer Tat ertappt, grinst dieser und zeigt, was er auf seinem Handy sieht. Es ist ein gemeinsames Foto mit Nicki Nicole, die ihm einen Kuss zuwirft. Scheint, als wären die beiden noch immer glücklich.

Das bestätigt nun auch Nicki Nicole. Am Rande einer Fashion Show sagt sie, dass sie mit Yamal «sehr glücklich» ist. Sie spricht davon, «sehr verliebt und sehr zufrieden» zu sein. Auch von Barcelona schwärmt sie, dort würden ihr «die Menschen viel Zuneigung entgegenbringen».

Nach turbulenten letzten Liebeleien ist Yamal das Liebesglück zu wünschen. Im Februar zerbricht die On-Off-Beziehung zwischen dem Barça-Talent und Influencerin Alex Padilla. Lange alleine bleibt Yamal nicht. Kurz darauf soll er eine Liaison mit Fati Vazquez (29) haben. Auch sie ist Influencerin. Gemeinsame Fotos lassen die Gerüchteküche brodeln. Eine Bestätigung gibt es nie, dafür Beschimpfungen und Drohungen gegen Vazquez. Der Grund: Yamal ist zu dem Zeitpunkt noch minderjährig.