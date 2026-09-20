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Die Highlights der Partie Atlético – Real Madrid (2:1)
Huijsen-Rot und Schiri-Ärger
Atletico bodigt Real dank Doppelschlag in sechs Minuten
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Atlético Madrid – Real Madrid (2:1).
Publiziert: vor 16 Minuten
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